Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

59 dakika önce

Ülke genelinde eş zamanlı uygulanan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulanan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan uygulama kapsamında, Kaymakam Ahmet Coşkun, Jandarma Komutanı Mehmet Durmuş, Emniyet Amiri Cengiz Öztürk, ilçedeki çeşitli noktalarda yaya geçidini kullanan vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaymakam Coşkun, araçları durdurarak, emniyet kemeri takma, araçta telefon kullanmama ve sigara içmeme konusunda sürücüleri uyardı.

Programda Kaymakam Coşkun ve katılımcılar, yaya geçidi önceliğini kullanarak karşıdan karşıya geçti.

Ahmet Coşkun, Tufanbeyli, Jandarma, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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