Yayıncı, Canlı Yayında Kadını Kurtardı

14.01.2026 15:31
Büyükçekmece'de sosyal medya yayınında, denize atlayan kadın kurtarıldı. Olay anı yayınlandı.

İstanbul Büyükçekmece'de sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yapan yayıncı, denize atlayan kadını kurtardı. Kadının kurtarılma anları yayında yer alırken, güvenlik kamerası görüntülerinden kadının intihar için denize atladığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı. Sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yapan Sinan Can Sakızlı eşiyle birlikte yürürken denizde bir kadının hareketsiz durduğunu fark etti. Kamerası açıkken, 112'yi arayan Sakızlı bir yandan kadına yardımcı olmaya çalıştı. Ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. O anlar hem çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına hem de Sakızlı'nın canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde, kadının denize atlaması ve olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Sakızlı ve eşinin kadını fark edip kurtarması yer aldı.

Yaşananları anlatan Sinan Can Sakızlı, "Eşimle dışarı çıkmıştık. Canlı yayındaydık. Bir anda eşim denizde bir insan olduğunu söyledi. Hatta inanmadık ilk başta. Vatandaşlık görevimi yaptım açık konuşmak gerekirse. Herkesin yapabileceği bir şeydi. Canlı yayın etkisiyle herkesi toplayayım gelin artık gibi bir şey oldu. 15 dakikanın sonucunda kurtardık. Kadının bilinci kapalıydı. O sırada kimse yoktu. Biz geçmeseydik. Hayatımda ilk defa yayında güzel bir tepki aldım. Ama tepki almak için yapmadım. Benim işim tabii ki insan kurtarmak değil" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

