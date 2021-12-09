Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) "Yayıncılıkta Özgürlük ve Sorumluluk" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in katılımıyla düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü yapan SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik, RTÜK'ün gençlerin de takip ettiği önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Demokratik toplum düzeninin olmazsa olmaz sac ayaklarından birinin de medya olduğunu ifade eden Özçelik, kişilerin ifade özgürlüğünün gerçekleşmesine ve kamuoyunun şekillenmesine zemin hazırlayan medyanın, özgür ve aynı zamanda sorumluluk sahibi olmasının önemli olduğunu belirtti.

Basının özgür olduğunu, sansür edilemeyeceğini ancak bu özgürlüğün temelde halk adına ve kamu menfaatinin gözetilmesi amacıyla verildiğini kaydeden Özçelik, "Kamu görevini yerine getiren medya, gücünü sorumluluk bilinciyle ve kamu yararı gözeterek kullanmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde bu güç, iyi niyetli olmayan kişilerin elinde büyük bir tehlikeye dönüşebilmektedir. Medya işletmeleri, basın özgürlüğünün arkasına saklanıp, ekonomik veya siyasi rant sağlama amacıyla toplumu manipüle etmemelidir." diye konuştu.

Medyada ombudsmanlık sisteminin daha etkin hale getirilmesini umut ettiğini dile getiren Özçelik, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki reyting ve tıklanma oranlarını artırma hedefiyle bazı medya içeriklerinin adeta 'TikTok' içerikleriyle yarışır hale gelmesi, milli ve manevi değerlerin göz ardı edilmesi, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırılar gibi içerikler karşısında elbette karşılarında RTÜK'ü bulacaklardır. Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan algıya bakıldığında sanki Avrupa ülkelerinde yayınların denetimi yokmuş da sadece Türkiye'de denetim varmış şeklinde bir propagandanın yürütüldüğünü görüyoruz. Oysaki RTÜK benzeri birçok kurumun; bir taraftan çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya, bir taraftan dil ve kültürün korunmasına, diğer taraftan da cevap ve düzeltme haklarının kullanılmasına ve medya özgürlüğünün sağlamlaşmasına yönelik adımlar attığını biliyoruz."

RTÜK'ün kamu menfaatini koruyucu denetleme ve düzenleme faaliyetlerini desteklediğini ifade eden Özçelik, yayıncılık ilkelerine uygun yayın yapan tüm medya kuruluşlarını tebrik etti.

Özçelik, modern dünyanın yayıncılık ilkeleri ve milletin değerlerini medyada etkin bir şekilde yansıtmak için büyük fedakarlıklarla çalışan RTÜK Başkanı Şahin ve ekibini kutlayarak, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugününü ve yarınını güçlendiren özgür, bilgili, becerikli ve bilinçli öğrencilerimizle vatanımıza, milletimize ve insanlığa faydalı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Soru-cevap kısmının ardından sona eren programda, SUBÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Sarıbıyık, RTÜK Başkanı Şahin'e günün anısına hediye takdim etti.

Programa, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.