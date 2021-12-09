Üye Girişi
Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı - Son Dakika

Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı

09.12.2021 21:09
Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) "Yayıncılıkta Özgürlük ve Sorumluluk" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) "Yayıncılıkta Özgürlük ve Sorumluluk" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in katılımıyla düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü yapan SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik, RTÜK'ün gençlerin de takip ettiği önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Demokratik toplum düzeninin olmazsa olmaz sac ayaklarından birinin de medya olduğunu ifade eden Özçelik, kişilerin ifade özgürlüğünün gerçekleşmesine ve kamuoyunun şekillenmesine zemin hazırlayan medyanın, özgür ve aynı zamanda sorumluluk sahibi olmasının önemli olduğunu belirtti.

Basının özgür olduğunu, sansür edilemeyeceğini ancak bu özgürlüğün temelde halk adına ve kamu menfaatinin gözetilmesi amacıyla verildiğini kaydeden Özçelik, "Kamu görevini yerine getiren medya, gücünü sorumluluk bilinciyle ve kamu yararı gözeterek kullanmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde bu güç, iyi niyetli olmayan kişilerin elinde büyük bir tehlikeye dönüşebilmektedir. Medya işletmeleri, basın özgürlüğünün arkasına saklanıp, ekonomik veya siyasi rant sağlama amacıyla toplumu manipüle etmemelidir." diye konuştu.

Medyada ombudsmanlık sisteminin daha etkin hale getirilmesini umut ettiğini dile getiren Özçelik, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki reyting ve tıklanma oranlarını artırma hedefiyle bazı medya içeriklerinin adeta 'TikTok' içerikleriyle yarışır hale gelmesi, milli ve manevi değerlerin göz ardı edilmesi, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırılar gibi içerikler karşısında elbette karşılarında RTÜK'ü bulacaklardır. Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan algıya bakıldığında sanki Avrupa ülkelerinde yayınların denetimi yokmuş da sadece Türkiye'de denetim varmış şeklinde bir propagandanın yürütüldüğünü görüyoruz. Oysaki RTÜK benzeri birçok kurumun; bir taraftan çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya, bir taraftan dil ve kültürün korunmasına, diğer taraftan da cevap ve düzeltme haklarının kullanılmasına ve medya özgürlüğünün sağlamlaşmasına yönelik adımlar attığını biliyoruz."

RTÜK'ün kamu menfaatini koruyucu denetleme ve düzenleme faaliyetlerini desteklediğini ifade eden Özçelik, yayıncılık ilkelerine uygun yayın yapan tüm medya kuruluşlarını tebrik etti.

Özçelik, modern dünyanın yayıncılık ilkeleri ve milletin değerlerini medyada etkin bir şekilde yansıtmak için büyük fedakarlıklarla çalışan RTÜK Başkanı Şahin ve ekibini kutlayarak, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugününü ve yarınını güçlendiren özgür, bilgili, becerikli ve bilinçli öğrencilerimizle vatanımıza, milletimize ve insanlığa faydalı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Soru-cevap kısmının ardından sona eren programda, SUBÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Sarıbıyık, RTÜK Başkanı Şahin'e günün anısına hediye takdim etti.

Programa, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı
Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı
Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı
Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı
Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Özgürlük, Sakarya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalyan devi transferi için pusuda! Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor 21:09 İtalyan devi transferi için pusuda! Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası 14:54 İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
21:04 Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı
21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı
20:58 HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı
20:56 Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi
20:54 CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli
20:19 "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı
19:56 Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
19:56 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
19:35 Bütçe görüşmelerinde el hareketi ve küfür gerginliği
19:26 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting yanıtı: HDP zaten meydanlarda Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting yanıtı: HDP zaten meydanlarda         
21:17
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
16:29
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 21:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yayıncılıkta özgürlük ve sorumluluk SUBÜ'de düzenlenen söyleşide ele alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement