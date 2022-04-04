Yazar ve şair Abdurrahim Karakoç, düzenlenen fidan etkinliğiyle anıldı - Son Dakika
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Yazar ve şair Abdurrahim Karakoç, düzenlenen fidan etkinliğiyle anıldı

04.04.2022 12:08
Yazar ve şair Abdurrahim Karakoç, düzenlenen fidan etkinliğiyle anıldı

Selçuk Üniversitesinde, yazar ve şair Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan hatıra ormanında bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

Selçuk Üniversitesinde, yazar ve şair Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan hatıra ormanında bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

Selçuk Üniversitesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün iş birliğiyle, "Tabiata Can, Fidana Hayat, Geleceğe Nefes, Eğitime Açık, İstihdama Destek Olacağız" sloganı ile Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi'ndeki Ardıçlı Mevki ağaçlandırma alanında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, tüm dünyada küresel iklim değişikliği konusuna hassasiyet gösterildiğini dile getirdi.

Gençlerden ülkenin yeşilini korumalarını ve geleceğine sahip çıkmalarını beklediklerini aktaran Etyemez, "Abdurrahim Karakoç gibi şairlerimizi, düşünce adamlarımızı tanımalıyız. Eserlerini okumalıyız." dedi.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, alana 2019'da 21 bin fidan diktiklerini, Abdurrahim Karakoç adına da fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş de yeşil alanların artırılması, erozyonun önlenmesi, fidan dikme alışkanlığının kazandırılması için yüzlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, "Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyorum. Ülkemizin yetiştirdiği yazar, şair, düşünce adamı, her türlü güzelliğin bir arada olduğu, her açıdan örnek alınan, bir neslin yetişmesine öncülük eden biriydi. Selçuk Üniversitesi olarak bu tarz etkinliklere devam edeceğiz." diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç ise şunları kaydetti:

"Böyle bir projenin ortaya çıkmasında, rahmetli babamın isminin projede yer almasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy'a özellikle teşekkür ediyorum. Türk toplumunun her kesiminde iz bırakan, gençliğin yetişmesinde önemli bir rolü olan edebiyat/sanat kişiliklerinin, bu tür etkinlerle anılması gelecek adına umut verici. Babam bütün şiirlerinde dağlara, tabiata aşık biriydi. Şiirlerinde bunları vurguladı. Babam; çevre dostu, ülkesine ve milletine aşık, kendisini bu millete adayan bir şairdi."

Konuşmaların ardından merhum yazar ve şair Abdurrahim Karakoç adına oluşturulan hatıra ormanında bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

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Selçuk Üniversitesi, Abdurrahim Karakoç, Selçuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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