Yazarlardan Hagi-Alex kıyası:

Kariyerini Premier Lig'de sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, Instagram'dan takipçileri ile sohbet ederken, "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna, "İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor" cevabını verdi. Cenk'in bu sözleri sosyal medyada günün en çok öne çıkan tartışma konularından biri olurken, biz bu soruyu ünlü yazarlara sorduk...



HINCAL ULUÇ: SANTRFOR OLARAK CENK VE BEN!



Sevgili Cenk Tosun'a söyleyeceğim şu; bu santrfor olarak Cenk Tosun ile benim karşılaştırılmam gibi bir mukayese olmuş.



İLKER YASİN: HAGI'NİN LİDERLİĞİ ALEX'İN ÇOK ÜSTÜNDEYDİ



Bence Hagi çünkü takım lideri olma özellikleri Alex'in çok üstündeydi. Sadece futbollarına bakarak bir değerlendirme yapmak yanlış. Kişilikleri, ekibiyle kurmuş olduğu koordinasyon, taraftarıyla ilgili yaratılan sempati açısından ve de oynadığı dönemde takımının göstermiş olduğu performansın ve başarıların yüksek oluşu nedeniyle oyumu Hagi'den yana kullanırım. Alex'in de Fenerbahçe'ye katkılarını kimse inkar edemez. Oyun zekası, gol yollarına gidişteki büyük hüneri ve arkadaşlarını gole hazırlamadaki yeteneğiyle Hagi'nin çok yakınında yer alır.



UĞUR MELEKE: HAGI GLOBALDE ALEX SÜPER LİG'DE DAHA BAŞARILIYDI



Hagi, global bir süperstar. Alex bile belki çocukluğunda Curitiba'da attığı gollerden sonra 'Hagi, Hagi' diye bağırıyordu mahallede. Hagi 3 Dünya, 3 Avrupa Şampiyonası gördü. 3 Avrupa kupası kazandı. Yani kariyer olarak onu Alex'le kıyaslamak imkansız. Ancak Alex Süper Lig'de daha uzun süre üst seviyede kaldı, toplamda daha fazla katkı yaptı. Yani bence global değer olarak Hagi, Süper Lig katkısı olarak Alex önde.



ERTUĞRUL ÖZKÖK: HEYKELİ DİKİLEN KİM İSE O DİYORUM



İkisi de bugüne kadar Türkiye'ye gelen en etkili futbolcular. Her ikisi de mükemmel futbol tekniği ve tarzına sahip. Her ikisi de hem takım hem taraftar üzerinde büyük saygı ve sevgiye sahip. Her ikisi de bende büyük hayranlık uyandırdı. Peki hangisi? Çok zor bir karar. Çünkü ikisi de bende öyle iz bıraktı ki, Fenerbahçe jokerimi bile kullanamıyorum. O nedenle çözümüm şu: Taraftar hangisinin heykelini diktiyse o. Yani heykel farkıyla Alex.



GÜNTEKİN ONAY: İÇERDE BİRBİRLERİNE YAKINLAR



Alex çok yetenekli bir oyuncuydu. Büyük bir ustaydı. Her şeyi doğru yapar ve şapkadan tavşan çıkartırdı. Hagi ise uluslararası platformda kendisini daha fazla gösterdi. Real Madrid ve Barcelona'da oynadı, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı, Galatasaray ile UEFA Kupası kazandı. Sadece Süper Lig'deki başarılarını baz alarak kıyaslarsak ikisi birbirine çok yakın, ancak uluslararası kariyerlerini katarsak Hagi, bir üst düzeyde idi.



KANAT ATKAYA: HAGI BAŞKA BİR SEVİYE



2001'de Hagi'nin jübile maçına gitmiştim. Romanya Milli Takımı ile Dünya Karması karşılaşmıştı. Hagi, maçın sonlarında şahane bir ara pas attı, ancak takım arkadaşı koşmayınca onu öyle bir fırçaladı ki... Düşünsenize, futbolu bırakmasına 5 dakika kalmış olmasına rağmen işini bu denli ciddiye alan bir adamdı. Mükemmel bir karakterdi. Alex de çok özel bir futbolcuydu. Ama Hagi başka bir seviye idi.



ŞANSAL BÜYÜKA: HAGI DÜNYAYA AÇILDI ALEX YERELDE KALDI



Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi iki yabancı futbolcuyu kıyaslayıp birini değersizleştirmek istemem haksızlık olur. Hagi, özellikle Avrupa kupaları düşünüldüğünde çok etkili işler yaptı. Galatasaray'ı finale taşıyan oyunculardan biriydi. Sıra dışı yeteneklerine, yakın tarihin en iyi Galatasaray kadrosu eklenince ekstra işleri imza attı. Asla unutulmaz. · Alex, özellikle Süper Lig'de adeta 'sanatsal' işlere soyundu. Sahada kramponları ile değil, sanki rugan pabuçlarıyla dans eder gibiydi. Hikmet Karaman'ın Alex tarifini hiç unutmam; Kendisini fiziki olarak tutuyoruz ama aklını tutamıyoruz. Bir sonraki pozisyonu herkesten önce planlayıp uyguladığı için markajı mümkün değil. · Hagi'nin Alex'e üstünlüğünü, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fenerbahçe'ye üstünlüğüne benzetirim. Hagi dünyaya açılan geniş bir vitrinde gösterisi yaptı. Alex daha fazla yerel sınırlar içinde kaldı...