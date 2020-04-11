Yazarlardan Hagi-Alex kıyası: "İçeride birbirlerine yakınlar" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yazarlardan Hagi-Alex kıyası: 'İçeride birbirlerine yakınlar' - Son Dakika Spor

Yazarlardan Hagi-Alex kıyası: "İçeride birbirlerine yakınlar"

6 saat önce

Kariyerini Premier Lig'de sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, Instagram'dan takipçileri ile sohbet ederken, "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna, "İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum.

Yazarlardan Hagi-Alex kıyası:

Kariyerini Premier Lig'de sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, Instagram'dan takipçileri ile sohbet ederken, "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna, "İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor" cevabını verdi. Cenk'in bu sözleri sosyal medyada günün en çok öne çıkan tartışma konularından biri olurken, biz bu soruyu ünlü yazarlara sorduk...


HINCAL ULUÇ: SANTRFOR OLARAK CENK VE BEN!


Sevgili Cenk Tosun'a söyleyeceğim şu; bu santrfor olarak Cenk Tosun ile benim karşılaştırılmam gibi bir mukayese olmuş.


İLKER YASİN: HAGI'NİN LİDERLİĞİ ALEX'İN ÇOK ÜSTÜNDEYDİ


Bence Hagi çünkü takım lideri olma özellikleri Alex'in çok üstündeydi. Sadece futbollarına bakarak bir değerlendirme yapmak yanlış. Kişilikleri, ekibiyle kurmuş olduğu koordinasyon, taraftarıyla ilgili yaratılan sempati açısından ve de oynadığı dönemde takımının göstermiş olduğu performansın ve başarıların yüksek oluşu nedeniyle oyumu Hagi'den yana kullanırım. Alex'in de Fenerbahçe'ye katkılarını kimse inkar edemez. Oyun zekası, gol yollarına gidişteki büyük hüneri ve arkadaşlarını gole hazırlamadaki yeteneğiyle Hagi'nin çok yakınında yer alır.


UĞUR MELEKE: HAGI GLOBALDE ALEX SÜPER LİG'DE DAHA BAŞARILIYDI


Hagi, global bir süperstar. Alex bile belki çocukluğunda Curitiba'da attığı gollerden sonra 'Hagi, Hagi' diye bağırıyordu mahallede. Hagi 3 Dünya, 3 Avrupa Şampiyonası gördü. 3 Avrupa kupası kazandı. Yani kariyer olarak onu Alex'le kıyaslamak imkansız. Ancak Alex Süper Lig'de daha uzun süre üst seviyede kaldı, toplamda daha fazla katkı yaptı. Yani bence global değer olarak Hagi, Süper Lig katkısı olarak Alex önde.


ERTUĞRUL ÖZKÖK: HEYKELİ DİKİLEN KİM İSE O DİYORUM


İkisi de bugüne kadar Türkiye'ye gelen en etkili futbolcular. Her ikisi de mükemmel futbol tekniği ve tarzına sahip. Her ikisi de hem takım hem taraftar üzerinde büyük saygı ve sevgiye sahip. Her ikisi de bende büyük hayranlık uyandırdı. Peki hangisi? Çok zor bir karar. Çünkü ikisi de bende öyle iz bıraktı ki, Fenerbahçe jokerimi bile kullanamıyorum. O nedenle çözümüm şu: Taraftar hangisinin heykelini diktiyse o. Yani heykel farkıyla Alex.


GÜNTEKİN ONAY: İÇERDE BİRBİRLERİNE YAKINLAR


Alex çok yetenekli bir oyuncuydu. Büyük bir ustaydı. Her şeyi doğru yapar ve şapkadan tavşan çıkartırdı. Hagi ise uluslararası platformda kendisini daha fazla gösterdi. Real Madrid ve Barcelona'da oynadı, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı, Galatasaray ile UEFA Kupası kazandı. Sadece Süper Lig'deki başarılarını baz alarak kıyaslarsak ikisi birbirine çok yakın, ancak uluslararası kariyerlerini katarsak Hagi, bir üst düzeyde idi.


KANAT ATKAYA: HAGI BAŞKA BİR SEVİYE


2001'de Hagi'nin jübile maçına gitmiştim. Romanya Milli Takımı ile Dünya Karması karşılaşmıştı. Hagi, maçın sonlarında şahane bir ara pas attı, ancak takım arkadaşı koşmayınca onu öyle bir fırçaladı ki... Düşünsenize, futbolu bırakmasına 5 dakika kalmış olmasına rağmen işini bu denli ciddiye alan bir adamdı. Mükemmel bir karakterdi. Alex de çok özel bir futbolcuydu. Ama Hagi başka bir seviye idi.


ŞANSAL BÜYÜKA: HAGI DÜNYAYA AÇILDI ALEX YERELDE KALDI


Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi iki yabancı futbolcuyu kıyaslayıp birini değersizleştirmek istemem haksızlık olur. Hagi, özellikle Avrupa kupaları düşünüldüğünde çok etkili işler yaptı. Galatasaray'ı finale taşıyan oyunculardan biriydi. Sıra dışı yeteneklerine, yakın tarihin en iyi Galatasaray kadrosu eklenince ekstra işleri imza attı. Asla unutulmaz. · Alex, özellikle Süper Lig'de adeta 'sanatsal' işlere soyundu. Sahada kramponları ile değil, sanki rugan pabuçlarıyla dans eder gibiydi. Hikmet Karaman'ın Alex tarifini hiç unutmam; Kendisini fiziki olarak tutuyoruz ama aklını tutamıyoruz. Bir sonraki pozisyonu herkesten önce planlayıp uyguladığı için markajı mümkün değil. · Hagi'nin Alex'e üstünlüğünü, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fenerbahçe'ye üstünlüğüne benzetirim. Hagi dünyaya açılan geniş bir vitrinde gösterisi yaptı. Alex daha fazla yerel sınırlar içinde kaldı...



Gheorghe Hagi, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:52 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu         
13:41
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı         
13:24
Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var         
13:13
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak         
13:08
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak         
13:07
Hiçbir korona önleminin alınmadığı İsveç'te bilim insanları endişeli: Virüs ani patlama yaşayabilir Hiçbir korona önleminin alınmadığı İsveç'te bilim insanları endişeli: Virüs ani patlama yaşayabilir         
13:02
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi         
12:57
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü         
12:50
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor         
12:19
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi         
12:13
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi         
12:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi         
11:50
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek         
11:47
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu         
11:46
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi         
11:29
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor         
11:24
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı         
11:14
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı         
11:12
Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü         
11:12
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı         
11:09
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz         
11:03
Yanık tenli güzel model Joan Smalls, karantinada hortumla sabah duşu aldı Yanık tenli güzel model Joan Smalls, karantinada hortumla sabah duşu aldı         
10:56
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı         
10:49
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı         
10:47
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak         
10:14
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi         
10:13
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
10:06
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu         
10:04
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi         
09:51
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 14:03:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazarlardan Hagi-Alex kıyası: "İçeride birbirlerine yakınlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]