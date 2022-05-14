İstanbul'da Türk basın ve fikir hayatına ışık tutan iki sergi açıldı - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesinde "Osmanlı'da Fikir ve Düşünce Özgürlüğü: Çok Dilli Basının Merkezi İstanbul" ile "Tercüman-ı Ahval'den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı" adlı sergiler izlenime sunuldu.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde açılan sergide, gazete ve dergi nüshaları yer aldı. Sergi, Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu tarafından projelendirildi.

Serginin açılışına, İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Dalan, İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'na 400 yıldan uzun süre başkentlik yaptığını hatırlattı.

Serginin, çok milletli, iki imparatorluğun başkentliğini yapan İstanbul'un kitle iletişim araçlarının çeşitliliğini yansıttığını belirten Dalan, "Ülkenin resmi dili Türkçenin (Osmanlı Türkçesi) dışında yerel ve diğer dillerde yayımlanmış süreli yayınların tespitinin yapılması, devletin farklı etnik, dini, mezhepsel, ırki özelliklere sahip tebaasına yönelik hoşgörüsünü ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Tercüman-ı Ahval'den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı" isimli serginin de Osmanlı'dan bugüne Türk basınının fikir hayatına ışık tuttuğuna değinen Dalan, sergileri hayata geçiren Prof. Dr. Suat Gezgin ve emeği geçenleri tebrik etti.

"İstanbul, Türkiye'nin basın yayın başkenti"

Suat Gezgin de İstanbul'un Avrupa Birliği tarafından 2010'da "Avrupa Kültür Başkenti" seçildiğini ve yıl boyunca bu sıfatı taşımaya hak kazandığını hatırlattı.

Prof. Dr. Nalcıoğlu ile İstanbul'un aynı zamanda Türkiye'nin basın yayın başkenti de olduğunu vurgulayan iki proje hazırlamaya karar verdiklerini aktaran Gezgin, proje danışmanlarının da merhum tarih araştırmacısı, gazeteci Orhan Koloğlu olduğunu dile getirdi.

Gezgin, şunları kaydetti:

"Projelerimizden ilki Osmanlı dönemi İstanbul'unda Türkçenin yanı sıra pek çok farklı dildeki gazete ve dergileri içeren 'Çok Dilli Basının Merkezi: İstanbul' adını verdiğimiz projeydi. Proje kapsamında, yurt içi ve yurt dışındaki arşivlerin altını üstüne getirdik ve gördük ki İstanbul, Türkçe basın, Avrupa dilli basın ve Türkçe dışı yerel dilli basının çok sayıda örneğine ev sahipliği yapmış muazzam bir şehir. Bu sergi, işte tam da bu projeden ve araştırmamızdan hareketle doğdu. Sergi, Osmanlı döneminde Türkçenin yanı sıra 19 dildeki gazete ve dergilerden oluşuyor."

"Tercüman-ı Ahval'den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı" sergisinin ise "İstanbul Bir Kültür Başkenti" projesi kapsamında hayata geçirildiğini belirten Gezgin, bu serginin Türk aydınlarının çıkardığı ilk özel gazete ve modern Türk edebiyatının ilk yayın organı olan Tercüman-ı Ahval'den bugüne kadarki süreçte gelişen fikir gazeteciliğine ışık tuttuğunu vurguladı.

Her iki sergi de fakülte binasında sürekli açık kalacak.