Yemen Barışı İçin Riyad'da Görüşmeler

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de barış için elverişli bir ortamın hazırlanması amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretini tamamladığını açıkladı.

Grundberg'in ofisinden yapılan ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi'nin Yemenli, bölgesel ve uluslararası taraflarla süren temasları kapsamında Riyad'da görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Grundberg, Yemen Başbakanı Salim bin Brik ile bir araya gelerek ülkedeki son siyasi gelişmeleri ve ekonomik durumu ele aldı.

Görüşmelerde, ekonomik zorlukların Yemenlilerin günlük yaşamı üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Taraflar, ekonomik istikrarın barış için uygun bir ortamın oluşturulmasında temel bir unsur olduğu konusunda mutabık kaldı ve siyasi süreçle eş zamanlı olarak ekonomik baskıların hafifletilmesi için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

BM Temsilcisi Grundberg ayrıca Yemen hükümetine bağlı Esir ve Tutuklular Komitesi ve "meşruiyeti destekleme koalisyonu" temsilcileriyle görüştü.

Bu temaslarda, Maskat'ta taraflar arasında yapılan son müzakerelerin sonuçları ve önümüzdeki aşamada serbest bırakılması planlanan esirlerin isimleri üzerinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Grundberg, mevcut ivmenin korunması ve varılan mutabakatların somut ilerlemeye dönüştürülmesinin önemine dikkat çekerek, esir takaslarının Yemen genelinde binlerce aile üzerinde önemli insani etkiler yaratacağına işaret etti.

Açıklamada ayrıca Grundberg'in, Yemen ve bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri ele almak ve gerilimin azaltılması ile kapsayıcı bir siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik uluslararası desteğin sürdürülmesinin önemini vurgulamak amacıyla çok sayıda büyükelçi ve uluslararası diplomatik misyon temsilcisiyle de görüştüğü belirtildi.

Geçen yılın Aralık ayında Yemen hükümeti ile Husiler, Umman'ın arabuluculuğu ve BM gözetiminde, 2 bin 900 esir ve tutuklunun karşılıklı serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmaya imza atmıştı.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana, hükümet güçleri ile başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgeyi kontrol eden Husiler arasında 10 yılı aşkın süredir devam eden savaşta görece bir sükunet dönemi yaşanıyor.