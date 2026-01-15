Yemen Barışı İçin Riyad'da Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen Barışı İçin Riyad'da Görüşmeler

15.01.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Temsilcisi Grundberg, Yemen'de barış için Suudi Arabistan'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de barış için elverişli bir ortamın hazırlanması amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretini tamamladığını açıkladı.

Grundberg'in ofisinden yapılan ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi'nin Yemenli, bölgesel ve uluslararası taraflarla süren temasları kapsamında Riyad'da görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Grundberg, Yemen Başbakanı Salim bin Brik ile bir araya gelerek ülkedeki son siyasi gelişmeleri ve ekonomik durumu ele aldı.

Görüşmelerde, ekonomik zorlukların Yemenlilerin günlük yaşamı üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Taraflar, ekonomik istikrarın barış için uygun bir ortamın oluşturulmasında temel bir unsur olduğu konusunda mutabık kaldı ve siyasi süreçle eş zamanlı olarak ekonomik baskıların hafifletilmesi için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

BM Temsilcisi Grundberg ayrıca Yemen hükümetine bağlı Esir ve Tutuklular Komitesi ve "meşruiyeti destekleme koalisyonu" temsilcileriyle görüştü.

Bu temaslarda, Maskat'ta taraflar arasında yapılan son müzakerelerin sonuçları ve önümüzdeki aşamada serbest bırakılması planlanan esirlerin isimleri üzerinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Grundberg, mevcut ivmenin korunması ve varılan mutabakatların somut ilerlemeye dönüştürülmesinin önemine dikkat çekerek, esir takaslarının Yemen genelinde binlerce aile üzerinde önemli insani etkiler yaratacağına işaret etti.

Açıklamada ayrıca Grundberg'in, Yemen ve bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri ele almak ve gerilimin azaltılması ile kapsayıcı bir siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik uluslararası desteğin sürdürülmesinin önemini vurgulamak amacıyla çok sayıda büyükelçi ve uluslararası diplomatik misyon temsilcisiyle de görüştüğü belirtildi.

Geçen yılın Aralık ayında Yemen hükümeti ile Husiler, Umman'ın arabuluculuğu ve BM gözetiminde, 2 bin 900 esir ve tutuklunun karşılıklı serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmaya imza atmıştı.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana, hükümet güçleri ile başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgeyi kontrol eden Husiler arasında 10 yılı aşkın süredir devam eden savaşta görece bir sükunet dönemi yaşanıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Riyad, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Barışı İçin Riyad'da Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:15:12. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen Barışı İçin Riyad'da Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.