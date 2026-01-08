Yemen'de Vatan Kalkanı Kuvvetleri Aden'de Konuşlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Vatan Kalkanı Kuvvetleri Aden'de Konuşlandı

08.01.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Kalkanı Kuvvetleri, Yemen'in Aden kentinde güvenlik sağlamak amacıyla konuşlandıklarını açıkladı.

Yemen'de hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de konuşlandıklarını duyurdu.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi'nin talimatları doğrultusunda Aden'e ulaştıklarını belirtti.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin, güvenlik ve istikrarı sağlama çalışmalarına katkı için bugün geçici başkent Aden'e girdiklerine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aden'de konuşlanma süreci, belirlenen plan doğrultusunda tamamlandı. Konuşlandırma, en yüksek disiplin ve hazırlık seviyelerini dikkate alan organize bir plana göre, yetkili makamlarla tam koordinasyon içinde gerçekleştirildi."

Açıklamada, Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin ulusal sorumluluklarına olan bağlılığı teyit edildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüşmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki bölgelerin geçici başkent Aden'e kadar uzanan kısmının devralınması sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtmişti.

Yemen'deki gelişmelerden sonra Aden'deki durum

BAE destekli GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, birkaç yıldan beri geçici başkent Aden ve çevresindeki vilayetlerde kontrolü elinde bulunduruyordu.

Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, 7 Ocak'ta GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi'yi "vatan haini" ilan ederek Başkanlık Konseyi üyeliğini iptal etmişti. Başkan Alimi ayrıca, Aden'in güvenliğini sağlama görevini, GGK Başkan Yardımcısı Abdurrahman Salih el-Mahrami'ye vermişti.

Mahrami'ye bağlı Amalika Tugayları da dün Aden'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Başkan Alimi, daha sonra Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'i görevden almış ve onun yerine Aden Valisi olarak Abdurrahman Şeyh el-Yafei'yi getirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Vatan Kalkanı Kuvvetleri Aden'de Konuşlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:41:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Vatan Kalkanı Kuvvetleri Aden'de Konuşlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.