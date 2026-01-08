Yemen'de Yönetim Değişikliği Başarıyla Tamamlandı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki bölgelerin geçici başkent Aden'e kadar uzanan kısmının devralınması sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Konsey Başkanı Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Grundberg, Alimi'ye temaslarının sonuçları ve barış sürecini yeniden canlandırmak için uluslararası toplumla yürüttüğü koordineli çalışmaların son gelişmelerine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, GGK'nın tek taraflı eylemleri ve gerilimi tırmandırıcı önlemlerinin ardından doğu valiliklerinde yaşanan son gelişmeler de dahil olmak üzere, yerel durumdaki son gelişmeler ele alındı.

Konsey Başkanı Alimi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinde ve diğer güney vilayetlerinde GGK'nın kontrolündeki bölgelerin geçici başkent Aden'e kadar uzanan kısmının, yerel yetkililerle koordinasyon içinde ve Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Koalisyonu güçlerinin tam desteğiyle, barışçıl ve disiplinli bir şekilde devralınması sürecinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Alimi, kampların ele geçirilmesi sürecinin, devlet kurumlarının güvenilirliğini yeniden tesis etmede ve "siyasi hayatı militarize etme girişimlerini caydırmada" önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere kaçtığını öne sürmüştü.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil, adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Başkanlık Konseyi Üyesi ve Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Mahrami, son gelişmelerin ardından, pozisyonunu değiştirerek bağlılığının Konsey Başkanı Reşad el-Alimi'ye olduğunu ilan ederek Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin düşürülmesine onay vermişti.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki son olarak, Zübeydi'nin Aden'den deniz yoluyla önce, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine ardından hava yoluyla BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.