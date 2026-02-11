Yeni Adalet Bakanı Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Adalet Bakanı Atandı

11.02.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Can Tuncay vekalet edecek.

(İSTANBUL) Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici süreyle Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Can Tuncay'ın vekalet edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026/51 sayılı karar kapsamında, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen bakanların yerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Karara göre, Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi.

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici süreyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Can Tuncay'ın vekalet edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olacak yeni isim ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ayrıca, Akın Gürlek ile Yılmaz Tunç arasında Ankara'da devir teslim töreni olacak. Bu sebeple Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde resmi bir veda töreni yapılmayacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Adalet Bakanı Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat da bunu yaparsa Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e anlamlı destek Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

09:31
Rakibe gol oldu yağdılar En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:08
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı
CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
08:46
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 09:51:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Yeni Adalet Bakanı Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.