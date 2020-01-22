Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaşamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaşamadı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaşamadı

6 saat önce

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarını hızlandıran ve Tolunay Kafkas'la irtibat kuran Yeni Malatyaspor, Kafkas'la anlaşmaya varamadı.

Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaşamadı, System.String[]

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarını hızlandıran ve Tolunay Kafkas'la irtibat kuran Yeni Malatyaspor, Kafkas'la anlaşmaya varamadı. Malatya temsilcisinin hoca adayları arasında Kemal Özdeş ve Cihat Arslan var.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, prensipte anlaşmaya vardığı Tolunay Kafkas'la son anda anlaşmaya varamadı. Malatya ile sözleşme imzalaması beklenen Kafkas'ın bazı şartlarda Yeni Malatyaspor yönetimiyle anlaşamadığı öğrenilirken, Malatya ekibinde hedef değişti. Sarı-siyahlıların gündemindeki isimler Kemal Özdeş ve Cihat Arslan. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunu netleştirecek olan yönetim, gündemdeki hocalarla temasa geçti. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir ekiple anlaşmayan Kemal Özdeş'in, Yeni Malatyaspor'a bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

(Bozhan Memiş/İHA)

Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas, Sergen Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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