Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi Hizmete Girdi

15.01.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent Üniversitesi, yeni MR teknolojisi ile hastalıkların tanı doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

(ANKARA) – Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi bünyesinde kurulan Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi hizmete alındı. Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal, hastalıklarda doğru tanının önemine dikkati çekerek, hedeflerinin hastalara en etkin tedaviyi uygulamak olduğunu ifade etti.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi bünyesinde kurulan Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılış töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal, hastalıklarda doğru tanının önemine dikkati çekerek, hedeflerinin hastalara en etkin tedaviyi uygulamak olduğunu söyledi. Haberal, yeni sistem ile birlikte yüksek görüntü kalitesi ve gelişmiş teknik donanımıyla özellikle beyin, omurga, kas-iskelet sistemi, karın organları ve damar görüntülemelerinde tanı doğruluğunun artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Cihazın geniş tünel yapısı ve optimize edilmiş çekim süreleri sayesinde hasta konforunu önceleyen bir görüntüleme imkanı sunmanın yanı sıra güçlü manyetik alanı sayesinde daha net ve ayrıntılı görüntüler elde edilerek tanı ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Törende konuşan Siemens Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertan Cömert ise Başkent Üniversitesi ile iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Program, kutlama pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.