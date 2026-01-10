Yeni Savunma Akademi Dergisi: JDSI Yayın Hayatına Başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında savunma ekosisteminin bilgi altyapısını daha da güçlendirmek üzere, Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda yeni bir akademik platformu hayata geçirdi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Akademi tarafından yayımlanan Journal of Defence and Security Industries: Strategy and Technology (JDSI) dergisi, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki akademik birikimini kurumsallaştırmayı, stratejik düşünceyle teknoloji üretimini aynı zeminde buluşturmayı ve bu birikimi uluslararası alanda görünür kılmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, JDSI dergisinin yayın hayatına başlamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayisi, yalnızca platform ve sistemlerin üretildiği bir alan olmanın ötesinde, bir milletin stratejik aklını inşa ettiği, teknolojik egemenliğini tesis ettiği ve geleceğe dair iddiasını ortaya koyduğu en temel güç alanlarından biridir. Bu kapsamda yayın hayatını başlattığımız JDSI, yalnızca mevcut teknolojileri ele alan bir yaklaşımın ilerisinde, geleceği öngören, yön veren ve şekillendiren bir düşünce platformudur. JDSI ile açık erişimli ve hakemli bir yayın olarak, bilginin serbestçe üretildiği ve dönüştürücü etki yarattığı bir ekosistemi beslemeyi hedefliyoruz. Bu ilk sayının hazırlanmasında emeği geçen tüm editörlerimize, yazarlarımıza ve hakemlerimize teşekkür ediyor, bilginin stratejiye, stratejinin teknolojiye ve teknolojinin sahadaki başarıya dönüştüğü bu yolculuğun ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Akademi, sektör ve uluslararası literatür için referans yayın

JDSI, akademik bir dergi olmakla birlikte, savunma ve güvenlik sektöründe karar alıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar için de vizyoner bir referans kaynağı olarak konumlanıyor. Dergi, yapay zekadan kuantum teknolojilerine, elektronik harpten uzay sistemlerine kadar geniş bir tematik yelpazede stratejik derinliğe sahip çalışmalar yayımlayacak.

JDSI, aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülük ettiği Milli Yetkinlik Hamlesi'nin düşünsel ve bilimsel temellerinden biri olarak tanımlanıyor. Savunma Sanayii Akademi bünyesinde hazırlanan yayın, teknolojiyi stratejiye dönüştürebilen insan kaynağı ekosistemi de oluşturmayı hedefliyor.

Yayın dili İngilizce olan JDSI, savunma ve güvenlik sanayisine yönelik bilimsel literatürün gelişmesine katkı sunmayı, Türkiye'nin bu alandaki ulusal birikimini küresel ölçekte paylaşmayı hedefliyor. Dergi, açık erişim politikası sayesinde araştırmacılara, sektör profesyonellerine ve öğrencilere ücretsiz erişim imkanı sunuyor.