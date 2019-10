Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak, sınırlarını korumak ve vatandaşının can güvenliğini sağlamak için bu askeri harekatı yapması elbetteki sonuna kadar hakkıdır." dedi.

Erbakan, bir otelde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Malatya 1. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bazılarının maksatlı olarak, bazılarının ise gafletten dolayı 'Bu Milli Görüş dediğiniz şeyin modası çoktan geçti, devri kapandı' gibi ifadeler kullandığını söyledi.

Bu kişilerin yanıldığını aktaran Erbakan, şöyle konuştu:

"Milli Görüş'ün modası ne zaman geçer biliyor musunuz? İnsanlık için adaletin, refahın, huzur ve barışın, insan haklarının izzet, onur ile saygının modası ne zaman geçerse, Milli Görüş'ün modası da ancak o zaman geçer. Bunun manası, Milli Görüşün modası kıyamete kadar geçmeyecektir çünkü adaletin, kul haklarının modası geçmez."

Erbakan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin ülke sınırlarında tehdit oluşturmasını ve terör koridorunu engellemek amacıyla askeri harekat gerçekleştirdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak, sınırlarını korumak ve vatandaşının can güvenliğini sağlamak için bu askeri harekatı yapması elbetteki sonuna kadar hakkıdır. Bu operasyonda başından sonuna kadar elbetteki millet olarak, Yeniden Refah Partisi olarak, devletimizin, Mehmetçiğimizin ve TSK'nin arkasında yer aldık. Her zaman olduğu gibi bu operasyon süresince de Allah Mehmetçiğimizi daima korusun ve muzaffer eylesin diye dua ettik. Her zaman söylediğimiz gibi vatan, millet, bayrak ve davamız için Milli Görüşçüler olarak bizler her zaman şehit olmaya hazırız."

Irak'ın, Suriye'nin, Orta Doğu'nun bugünkü haline gelmesinin ilk adımının ABD yönetiminin Irak operasyonu ve işgali olduğunu ifade eden Erbakan, "PYD, YPG ve PKK'yı kuran, besleyen, destekleyen bu günlere gelmesine vesile olan doğrudan doğruya dış güçlerdir." dedi.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım'ın hazırladığı tek listeyle seçime gidildi.