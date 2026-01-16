Yeniden Refah'tan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeniden Refah'tan Erken Seçim Çağrısı

16.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Fatih Bayramoğlu, ekonomik sorunlar için iktidarı erken seçim çağrısı yaparak eleştirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, ekonomik sorunlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, iktidarı 30 maddelik Milli Görüş reçetesini uygulamaya davet ederek, "Başaramıyorsunuz. ya kendinize geliniz ya da milletin üzerine yük olmaktan vazgeçiniz ve vakit kaybetmeden erken seçim sürecini başlatınız. Vatandaşımıza söz veriyoruz: Sizleri iktidarın başarısızlıklarına ve çözüme karşı olan anlamsız inatlarına mecbur bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, ekonomik sorunlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Çözüm alım gücünü artırmaktır. Bunu yapamıyorsanız Türkiye'nin ekonomi gerçeklerine uygun maaş vermek zorundasınız. En düşük emekli maaşı ayarlama yapılarak 20 bin lira olarak kabul edildi. Diğer emeklilerimiz içinde herhangi bir düzenleme yok. İktidar ve trol medyası 'Asgari ücreti devlet değil, özel şirketler veriyor. Biz alt sınırı belirledik. İşveren daha fazlasını verir' dedi ama kendi verdikleri en düşük emekli maaşını ancak 20 bin lira yapabildiler" ifadesini kullandı.

Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece iktidar, en düşük emekli maaşını daha yılın başında açlık sınırının altında bıraktı. İktidar, dar gelirliyi ve emekliyi ayağa kaldırmak istiyorsa da başaramıyor. Olmuyor. Çünkü; Türkiye ekonomisinin gerçekliğinden, sokaktan ve vatandaştan koptular. Milli Görüş gömleğini çıkarıp 'önce millet' anlayışından uzaklaştılar. Denk bütçeyi, havuz sistemini, Adil Ekonomik Düzen'i unutup, küresel borç ve faiz düzenine teslim oldular. 2023 yılında kendilerine sunduğumuz 30 maddelik reçeteyi yok saydılar.

Başaramadılar; Hazineyi borca batırdılar. Yeni borçlanma yapmadan bırakınız faizleri, anapara borcunu bile ödeyemiyorlar. İsraftan vazgeçemiyorlar, imtiyazlılardan ayrılamıyorlar, yozlaşmadan kurtulamıyorlar. Vatandaşa hakkını doğrudan vermek yerine sosyal yardım dağıtmayı, kendilerine muhtaç bırakmayı tercih ediyorlar.

"Vatandaşın içinde bırakıldığı durumu kabul etmiyoruz"

Açık veriyorlar ama kapatamıyorlar; vergileri artırıyorlar, yeni vergiler getiriyorlar, cezalara zam yapıyorlar ama yetiremiyorlar, her sene borçlanıyorlar, devletin kurumlarını satıyorlar, madenleri, zeytinlikleri ve orman arazilerini satıyorlar ama yetiremiyorlar, en değerli KİT'leri yabancılara teminat veriyorlar yine yetiremiyorlar. Ne kendileri doyuyorlar, ne küreselcileri doyurabiliyorlar! Onlar küreselcilere ve kreditörlere mahküm oldukça vatandaşımız da sefalete ve açlığa mahküm ediliyor. Cumhuriyetin 2'nci yüz yılında, AK Parti'nin 23'üncü iktidar yılında, Türkiye Yüzyılı'nın 3'üncü yılında vatandaşımızın içinde bırakıldığı durumu kabul etmiyoruz.

"Vakit kaybetmeden erken seçim sürecini başlatınız"

İktidarı, vakit kaybetmeden 2023 Genel Seçimleri öncesinde, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi seçmenine verdiği sözü tutmaya ve 30 maddelik Milli Görüş reçetesini uygulamaya çağırıyoruz. AK Parti'yi nezaketle uyarıyoruz. Olmuyor. Başaramıyorsunuz. ya kendinize geliniz ya da milletin üzerine yük olmaktan vazgeçiniz ve vakit kaybetmeden erken seçim sürecini başlatınız. Vatandaşımıza söz veriyoruz: Sizleri iktidarın başarısızlıklarına ve çözüme karşı olan anlamsız inatlarına mecbur bırakmayacağız. Ekonomi üzerinden vatandaşımıza yapılan zulme son vereceğiz.

Vatandaşlarımızı adil gelir dağılımı, üretim ve istihdam ile yaşanabilir gelir seviyesine ulaştıracağız. Vatandaşımızın alım gücü seviyesini artıracağız. Emekli, genç, ev hanımı, asgari ücretli, memur ayırt etmeyeceğiz, 54. Hükümette yaptığımız gibi maaşları ve bursları yaşanabilir bir seviyeye ulaştıracağız. Yeniden Refah'la iktidar olacağız, Milli Görüş'le, Adil Düzen Ekonomi Modeli ile milletimizi huzur ve refaha kavuşturacağız. İş başa düştü!"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah'tan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:11:15. #7.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah'tan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.