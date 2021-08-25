Yenilenen Duster, otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Dacia'nın SUV segmentinde pazar lideri modeli Duster, merakla beklenen EDC şanzıman seçeneğiyle bugünden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu.

Yenilenen Duster'a ilişkin Beykoz'da bir basın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, tanıtım toplantısındaki konuşmasına, Türkiye'deki sel ve yangınlarda hayatını kaybedenleri ve mayıs ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden otomotiv gazetecisi Levent Çezik'i anarak başladı.

Yeni EDC şanzımanın Duster'ın gücüne güç katacağını belirten Çağdaş, "Dacia olarak modern otomobillerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temel felsefemiz olan yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modern çözümü ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk kez lanse edildiği günden bu yana tüketicilerin büyük beğenisini toplayan Duster, dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Ülkemizde ise 2020'de ve bu yılın ocak-temmuz döneminde SUV lideri konumunda bulunan model, bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu. 2013 yılından beri ise binek pazarında aralıksız 4x4 liderliğine sahip." dedi.

"Güvenilir ve sağlamlığının, modern tasarımının, geniş servis ağını ve optimum fiyat fayda oranının" Duster'ın liderliğinde büyük rol oynadığını aktaran Çağdaş, şunları kaydetti:

"C-SUV segmenti pazardan aldığı yüzde 19'luk pay ile C-Sedan'dan sonra ülkemizin en büyük segmenti. Büyüme trendini sürdüren ve otomatik vitesin dominant olduğu bu segmentte, 2020'de satışların yüzde 84'ü otomatik şanzıman olarak gerçekleşti. Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster, manuel versiyonları ile liderliği elde etti. Dolayısıyla EDC şanzıman Duster'ın elini daha da güçlendirecek. Güçlendirilmiş ve marka kimliğini yansıtan dış tasarım detayları, gelişen teknoloji ve konfor özellikleriyle yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Ağustos ve eylül ayı için elimizi oldukça kuvvetlendirecek kadar stokumuz var"

Berk Çağdaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Piyasadaki araç tedariki konusuna değinen Çağdaş, "İlk 7 ayda 11 bin 100 adet Duster sattık, Dacia olarak da iyi bir seviyedeyiz şu anda. Toplamda yüzde 5 gibi bir pazar payımız var. Bir kere bunu koruyacağız. Biz rakam vermiyoruz (satış anlamında), çünkü dünyada şu an çok fazla değişken var mikro çipler anlamında. Dolayısıyla tedarik açısından ileride bizim beklemediğimiz anlamda bir sıkıntıyla karşılaşırsak buna yönelik olarak tedbirli olmak anlamında, rakam çok telaffuz etmiyoruz ama hedeflediğimiz bir adet var, o adedi de temin edebileceğimiz konusunda bir güvencemiz var şu anda. Ağustos ve eylül ayı için elimizi oldukça kuvvetlendirecek kadar stokumuz var." ifadelerini kullandı.

Hibrit motorlu Clio'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı sorusunu yanıtlayan Çağdaş, şunları söyledi:

"Oyak Grubu, Bursa'daki tesislerimizde Renault'la beraber önemli bir teknolojik yatırım yaptı. Hibrit motoru burada döküyor ve üretiyor. ve bunlar Clio modeline takılarak ihraç ediliyor. Bütün Mais ekibi olarak, hibrit motorlu Clio'yu burada satmayı çok istiyoruz ancak mevcut şartlar altında bir takım teşviklere ihtiyacımız var. Bu teşvikleri de talep ettik çeşitli zamanlarda. Biz çok pozitif bakıyoruz bu olaya. İstişarelerimiz devam ediyor, yakın zamanda Clio hibriti Türkiye'de satar mıyız? Konumlandırır mıyız? Piyasayla alakalı bu kararı, 2 ortak görüşüp karar verecektir."

"ÖTV'deki barem revizyonundan sonra bekleyen müşteriler bir anlamda showroom'lara akın etti"

Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur ise Renault özelinde araç bulunurluğu konusuna değindi.

Çalışmaları yaparken ÖTV revizyonunu hesap etmediklerini belirten Timur, şunları kaydetti:

"Çünkü pazar iyi gidiyordu. Ekim, kasım gibi bekliyorduk ÖTV düzenlemesini. ÖTV'deki barem revizyonundan sonra bekleyen müşteriler bir anlamda showroom'lara akın etti. Şimdi bu trend olmasaydı eylül ayında rahatlıkla yeterli araç olacak derdim. Ama bu artan trende cevap verebilir miyiz, bu trend ne kadar daha sürecek açıkçası bilmiyoruz. Her şey arz ve talebin dengesine bağlı. Biz planlarımızı normal trendde yeteri kadar aracı sağlayacak şekilde yapmıştık ama bu artan trende nasıl bir karşılık vereceğiz, göreceğiz. Biz tabii ek araçlar da isteyeceğiz. Ağustos ayının şöyle bir özelliği de var. Çoğu fabrika ağustos ayında bakım yapıyor. Bizim belki diğer markalara göre biraz daha şanslı olmamız, bu bakımı temmuzda yapmış olmamızdan kaynaklanıyor. Fabrikamız bu ay çalışıyor ama bizde bile bu talebi karşılayacak yeterli araç ne yazık ki yok. "

Otomatik şanzıman 249 bin 900 TL'den satışa sunuldu

Yenilenen konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle sürüş keyfini artıran Duster, 199 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Comfort, Prestige ve Prestige Plus ekipman seviyeleriyle gelen yeni Duster Arizona Turuncu rengiyle dikkatleri üzerine çekerken, iç ve dış tasarım detaylarıyla yoluna daha güçlü devam etmeyi planlıyor.

Merakla beklenen EDC şanzımanlı modelin fiyatı ise lansmana özel 249 bin 900 TL olarak açıklandı.

LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşırken, bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

???????Tüm donanım seviyelerinde, entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi tüketiciyle buluşuyor.

EDC şanzıman ve verimli motor yelpazesi

Yeni Duster'ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği 6 vitesli otomatik EDC şanzıman iki tekerlekten çekişli TCe 150 motorla birlikte sunuluyor. EDC otomatik çift kavramalı otomatik şanzıman sürüş keyfi ve konforuna ek olarak manuel şanzıman ile benzer seviyede yakıt tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyon seviyesine imza atıyor.

Duster'da yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi olarak açıklandı. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı. Bagajda, stepne yuvasında kapasitesi 16,2 litre arttırılan LPG deposu bulunuyor. Bu sayede menzil, toplamda 250 kilometreden fazla artırıyor. Her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla yeni Dacia Duster, toplam 1.235 kilometreye kadar menzile ulaşıyor.

Kokpitte bulunan yeni benzin/LPG geçiş düğmesi daha ergonomik bir kullanım sunuyor. Yol bilgisayarının 3,5 inç büyüklüğündeki TFT ekranı, iki deponun da yakıt seviyesini, ayrıca ortalama hız, menzil ve ortalama tüketim olmak üzere ADAC (Dijital Sürüş Destek Ekranı) araç bilgisayarından gelen bilgileri gösteriyor.

Ayrıca yeni Dacia Duster sahip olduğu güvenlik özellikleriyle beklentilere cevap veriyor. Standart olarak sunulan hız sınırlandırma ve yeni nesil ESC'nin yanı sıra yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor.