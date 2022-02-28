Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de! - Son Dakika

Honda'nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda genişleyen hibrit ürün gamının en yeni temsilcisi HR-V e: HEV Türkiye'de satışa sunuluyor.

5 Mart tarihinden itibaren 650 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulacak model, Advance ve Style olmak üzere iki versiyona sahip olacak. Üst versiyonun satış fiyatı ise 685 bin TL olarak belirlenmiş.

Yenilenen model, ilk olarak 1998 yılında SUV segmentinin öncülerinden biri olarak başlayan yolculuğunda üçüncü nesil olarak karşımıza çıkıyor.

Honda HR-V e: HEV için düzenlenen toplantıda konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Japonya'da çok sevilen HR-V modelimizin üçüncü jenerasyonunu gelişmiş hibrit teknolojimiz ile size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Honda olarak elektrifikasyon stratejimizin önemli adımlarından biri olan HR-V e: HEV modelimiz ile Türkiye'de de önemli bir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Honda'nın 2050 'karbon nötr' hedefi ve hibrit teknolojisinin öncüsü olma sorumluluğu ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Takuya Tsumura, "B ve D segmentinden sonra C segmentindeki yeni hibrit modelimiz HR-V e: HEV ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Genişleyen hibrit ürün gamımız ile Türkiye hibrit pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

Honda Türkiye'nin Yeni Başkanı Satoru Yamada & Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura & Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer

2022 yılında 3 bin HR-V e: HEV satışı hedefleniyor

Honda Türkiye için 2021 yılının başarılarla dolu ve unutulmaz bir yıl olduğunu söyleyen Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, "Honda Türkiye için çok önemli kilometre taşlarını barındıran 2021 yılı, öncelikle bir başarı yılı oldu. Tarihi bir satış rakamına ulaştık. Öte yandan 2021'de Honda'nın küresel stratejisi olan elektrifikasyona odaklanırken, tüketicilerimiz için de ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Yılın ilk çeyreğinde Jazz e: HEV ile hibrit ürün yelpazemizi genişletirken City, Accord ve Civic modellerimiz ile de sedan ürün gamımızı tamamladık. Yani 'Honda'yla Gelecek' mottomuz kapsamında birçok yeniliğe imza attık, yeni yıla daha güçlü hazırlandık. Şimdi en önemli odak noktamız olan elektrifikasyon stratejimiz kapsamında önemli bir adımla yeni yıla başladık.

SUV segmentinin Türkiye otomobil pazarında yüzde 43'lük bir orana sahip olduğunu ve sedan segmenti satışlarını bile geçtiğini göz önüne aldığımızda yeni HR-V'nin oldukça önemli başarılara sahip olacağını öngörüyoruz. Yıl içinde 3 bin adet HR-V e: HEV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Honda, 2022'de dijital müşteri deneyimine odaklanacak

Honda Türkiye'de 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile başkanlık görevini devralacak olan Satoru Yamada, HR-V e: HEV toplantısındaki konuşmasında Honda Türkiye'nin 2022 yılı boyunca dijitalleşme alanında önemli adımlar atacağının altını çizdi. Satoru Yamada, "Müşteri deneyimi bizim için çok önemli. Bildiğiniz gibi Honda müşteri sadakati konusunda örnek gösterilen bir marka. Dolayısıyla bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla üst seviyelere getirdiğimiz kaliteli müşteri deneyimlerini dijital ortamlara da geliştirerek taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Honda HR-V e: HEV

Üçüncü nesil HR-V, marka stratejisi kapsamında artık sadece hibrit teknolojisine sahip e: HEV versiyonuyla yollarda olacak.

Honda'nın 1999 yılında Avrupa'da hibrit teknolojisinde öncü olan ve markanın Avrupa'da satışa sunduğu ilk hibrit model olmasıyla dikkat çeken Insight'tan bu yana Honda'nın hibrit teknolojisi üzerine çalışmaları devam ediyor. Honda'nın hızlanmayı artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için elektrikli motor desteği ve fren enerjisi geri-kazanım sistemini kullanan Integrated Motor Assist (IMA) sistemi yıllar içerisinde gelişimi sürdürürken; aynı zamanda Honda'nın Formula 1 Hibrit Güç Ünitesi programı e: HEV hibrit sisteminin hayata geçirilmesi için ilham kaynağı oldu.

e: HEV güç-aktarma sistemi

Yeni HR-V, standart olarak Honda'nın güçlü ve verimli iki motora sahip e: HEV hibrit güç-aktarma sistemi ile donatılıyor. Prize ve şarj etmeye gereksinim duymayan HR-V e: HEV, elektrikli bir aracın hızlı tepki veren performans ve verimliliğini geleneksel araçların kullanılabilirliği ile birleştiriyor. e: HEV güç aktarma sistemi, iki kompakt ve güçlü elektrikli motorla birlikte çalışan Atkinson çevrimli 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli motor, bir lityum iyon batarya ve bir güç kontrol ünitesine bağlı yenilikçi bir sabit vitesli e-CVT şanzımandan oluşuyor.

Honda'nın e: HEV teknolojisi, 20 yılı aşkın süredir geliştirdiği hibrit teknolojisine ve Formula 1® deneyimine dayanıyor. Yeni HR-V'de e: HEV sistemi 131PS (96 kW) güç ve 253 Nm tork üretecek şekilde optimize edilirken; Jazz'dan 22 PS daha fazla güç üretebiliyor. Bataryadaki hücre sayısı yüzde 25 oranında artırılarak, Jazz ile kıyaslandığında 80 kW daha fazla elektrik gücü depolanması sağlanmış. Güç kontrol ünitesi (PCU) daha küçük ve motor bölmesine entegre edilirken; yeni HR-V, şehir içi veya şehir dışında her sürüş koşulunda akıcı, konforlu, yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon seviyesinde bir yolculuk sunuyor.

HR-V, 122 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 5,4 lt/100 km (WLTP) tüketirken; sürüş konforuyla öne çıkan model, 0-100 km/s hızlanmasını 10,7 saniyede tamamlıyor. Akıllı Elektronik Kontrol Ünitesi; sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt açısından en verimli sürüş moduna karar vererek EV Sürüş, Hibrit Sürüş veya Benzinli Sürüş arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Sabit ve hızlı otoyol sürüşlerinde sistem en verimli mod olan Benzinli Sürüş modunu seçerken; ani hızlanma anlarında sistem, Hibrit Sürüş moduna geçiyor. Hibrit Sürüş, benzinli motorla çalışan jeneratörden gelen gücü bataryayı şarj etmek için yönlendiriyor. Ayrıca Spor modu, daha keskin gaz tepkisi sağlarken; ECO modu yakıt verimliliğine vurgu yapmak için klima sistemini ve gaz tepkisini ayarlıyor. Sürücüler daha fazla elektrikli araç benzeri bir deneyimi için şanzıman üzerinden süzülme veya fren anında farklı seviyelerde enerji geri-kazanımı sunan B-Menzil işlevini seçebiliyor. Enerji geri-kazanım seviyesi ve ortaya çıkan yavaşlama etkisi, direksiyonun arkasındaki elciklerle normal D-Menzil üzerinden ayarlanabiliyor.

Honda'nın yüksek verimli sabit vites sistemi, günümüzde satılan hibrit modellere kıyasla şehir için kullanımlarda toplam olarak daha yüksek elektrikli sürüş süresi oranı sunuyor.

Modern tasarım felsefesi

Yeni nesil HR-V, geniş, çok yönlü ve rahat iç mekanıyla kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Ön çıkıntının 20 mm azaltılması ve arka çıkıntıya 20 mm eklenmesiyle daha güçlü bir görünüme kavuşan model, standart olarak sunulan 18 inçlik jantlar ile bu görünümü pekiştiriyor.

Yeni HR-V'de farlar, gövde renginde ızgara ve özgün alt ızgara gibi dış tasarım öğelerinin aracın ön cephesine entegre edilmesiyle dikkat çekici bir duruş sergiliyor. HR-V; Gün Işığı Beyazı, Gece Mavisi, Kristal Siyah, Meteor Gri ve Kristal Kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

Dış tasarımda olduğu gibi iç mekanda da önemli bir değişim geçiren modelde modern kumaşlar ve yumuşak dokunuşlu malzemeler dikkat çekiyor. Ön konsolun yatay mimarisi ve baştan sona düzenli çizgileri genişlik ve ferahlık algısı yaratıyor.

Sezgisel araç içi bağlantı özellikleri ve uygulamalarına dokunmatik ekran veya sesli komut yoluyla ulaşılan sistemle konfor artarken, sürüş pozisyonu da önceki nesle kıyasla 10 mm artmış ve camlar en fazla ışığı almak üzere yeniden tasarlanmış. Ayrıca ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) ünitesi çok daha kompakt hale getirilmiş.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Hava Difüzyon Sistemi, ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma kanallarıyla tüm yolculara yeni bir iklimlendirme konsepti sunuyor. Sistem sayesinde yan camlar boyunca yumuşak bir esinti ön yolcuların yanından geçiyor. Hava aynı zamanda tavana da ulaşıyor ve yolcuların zorlukla algılayabileceği hafif bir hava girdabı oluşturuyor. Arka koltuk yolcuları için ise arka konsol havalandırma ızgaraları sunuluyor. Geniş ve çok yönlü iç mekan, tüm versiyonlarda kaliteli malzemeler öne çıkarken; Honda'nın yeni nesil gövde dengeleyici ön koltukları, uzun yolculuklarda yorgunluğun önlenmesine yardımcı oluyor. HR-V'nin ısıtmalı koltukları ve direksiyonu ise sürüş konforunu artırırken; kumandalar sürücünün görüş alanında olacak şekilde konumlandırılmasıyla kabin içi yerleşim, ergonomiyi üst seviyeye çıkarıyor.

SUV tasarımı ve iç mekan dengesini korumak için tüm hibrit güç-aktarma sistemi bileşenlerini şasi ve motor bölmesine yerleştirilirken; böylelikle önceki nesil HR-V'ye kıyasla, arka diz mesafesinde 35 mm artış dışında iki derecelik ek eğim elde ediliyor. Bunlara ek olarak yeni HR-V, Honda'nın Sihirli Koltukları sayesinde sınıfının en esnek ve kullanışlı iç mekanını sunuyor. Koltukları katlama ve yukarıya doğru kaldırma olanağı sunan ve Honda mühendisliğinin sonucu olarak öne çıkan Sihirli Koltuk sistemi ile kullanım alanında önemli bir esneklik elde ediliyor. En yeni yarı iletken teknolojisi kullanılarak önceki nesle kıyasla güç kontrol ünitesinin (PCU) boyutu yüzde 20 oranında azaltıldı. Bu sayede, akü motor bölmesine sığdırıldı ve iç mekan genişliğini en üst düzeye çıkarmak için yakıt deposu ön koltukların altında şasinin ortasında konumlandırılmış.

HR-V'de hibrit bileşenlerin şasi ve motor bölmesine akıllıca entegre edilmesi sayesinde 319 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Bu hacim, Style donanımda bagaja yerleştirilen subwoofer nedeniyle 15 litre azalarak 304 litreye düşüyor.

Modelin bagaj erişimi ve kullanımı en üst düzeye çıkarken; bisiklet, sörf tahtası gibi yükler kolaylıkla taşınabiliyor. Elektrikli bagaj kapağı, kullanım kolaylığını desteklerken; yeni HR-V e: HEV'in Akıllı Giriş özelliği sayesinde anahtarın araçtan uzaklaştığı algılanarak bagaj kapağı otomatik olarak kapanıyor. İç mekandaki depolama alanları ve bağlantı noktaları da önceki jenerasyona kıyasla iyileştirildi. Büyük bir orta konsol geniş bir saklama alan sunarken; önde iki ve arkada iki USB şarj girişi dışında orta konsolun alt kısmında bir de kablosuz şarj pedi standart olarak tüm versiyonlarda bulunuyor. Harici amplifikatör ile beslenen 10 hoparlörlü premium ses sistemi dışında dokunmatik aydınlatma üniteleri de üst düzey yolculuk deneyimine katkıda bulunuyor.

Sürüş deneyimi

Honda mühendisleri, sürüş deneyimini ve konforunu en üst düzeye çıkarmak için öncüsüne kıyasla daha rijit bir gövde yapısında HR-V'yi yeniden tasarladı. Kapsamlı süspansiyon, direksiyon ve fren iyileştirmelerinden yararlanarak sürücünün yönlendirmelerine daha hassas ve hızlı yanıt veren yeni HR-V, çok daha güvenli, keyifli ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Direksiyonun burulma rijitliği ve esneme oranı yüzde 15 artırılarak yön değişikliklerinde daha yumuşak bir his sağlandı. Sürtünmeyi azaltmak üzere optimize edilen süspansiyon sistemi, direksiyon hareketlerine daha hızlı ve hassas cevap verirken; Honda'nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA) özellikle hızlı direksiyon hareketlerinde veya ani engel aşma manevralarında oluşan yüklere tepki verirken Araç Denge Destek Sistemi (VSA) ile birlikte çalışıyor.

Güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi için yeni HR-V e: HEV'de elektrikli fren; rejeneratif ve hidrolik frenleri sorunsuz bir şekilde kontrol ederek yumuşak ve kontrollü fren hissi sağlıyor. Gelişmiş fren sistemi; Araç Denge Destek Sistemi (VSA), Acil Durum Fren Desteği (BAS), Yokuş Kalkış Desteği (HAS) ve Otomatik Frende Tutma (ABH) gibi elektronik yardımcıları içeriyor. Avrupa'da ilk kez HR-V ile sunulan Yokuş İniş Kontrolü (HDC), sadece 3 km/s minimum hızda çalışarak kaygan veya dik yollara kadar farklı koşullarda daha yumuşak ve kontrollü bir sürüş sağlıyor. Diğer yanda yeni HR-V'de iç mekan konforunu artırmaya yönelik olarak motoru elektrik modunda çalıştırırken ses basıncı değişimini azaltmak ve motorun devrinin artmasından kaynaklanan titreşimlerin iletimini azaltmak gibi konularda çeşitli iyileştirmeler yaparak Honda mühendislerinin gürültü, titreşim ve sertlik (NVH) yönetimi konusunda geliştirdiği son çözümler uygulanıyor. Motor gürültüsünü kabinden uzak tutma noktasında önemli bir rol üstelenen ısı duvarının kalınlığı 0,8 t'den 1,4 t'ye yükseltildi ve böylelikle titreşim ve gürültü iletiminde önemli bir gelişme sağlandı. Son olarak tek parça plastik ve daha fazla sayıda sabitleme noktası kullanılarak titreşim direnci iyileştirilirken; ön konsolun üst kısmı, motor kaputu, kapı döşemeleri, konsol ve davlumbaz gibi alanlara ek ses yalıtım malzemeleri uygulandı.

Gelişmiş araç içi teknolojiler

Yeni HR-V e: HEV; sezgisel teknolojiyi konfor, rahatlık ve güvenliği artıran genişletilmiş bağlantılı hizmetler yelpazesiyle birleştiren ilgi çekici bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kullanımı kolay 9 inçlik dokunmatik ekran, sürücünün dikkat dağınıklığını en aza indirecek şekilde tasarlanırken; en sık kullanılan kontrollerinde yapılan iyileştirmeler ile daha güvenli ve ergonomik bir deneyim sunmasına olanak sağlıyor. Bilgi-eğlence sisteminin kullanıcı dostu arayüzü ihtiyaçlara uygun şekilde kişiselleştirilebiliyor ve kısa yollar eklenebiliyor. Kapsamlı entegre uygulamalar, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu olarak ise Android Auto ile etkinleştirilen akıllı telefonları destekleyen sistem üzerinden kullanılabiliyor.

Honda Sensing güvenlik teknolojileri

Yeni HR-V, farklı güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor. Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak sunulurken, donanım seviyesine bağlı olarak Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi donanımlar ekleniyor. Önceki nesil HR-V'nin çok amaçlı kamera ve sensörlerinin yerini daha geniş açılı yüksek çözünürlüklü monoküler kamera alırken; donanımın performansı da güncel Jazz'da tanıtılan sisteme kıyasla daha da geliştirildi. Yapay zeka (AI) ile görüntü işleme ve tanıma performansı ile kamera sürekli net bir görüş alanı sağlarken; artırılmış güvenlik için arka algılama mesafesi 3 m'den 25 m'ye çıkarıldı. Yeni HR-V, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan, sınıfının lider güvenlik teknolojileri ve sürüş destek sistemlerinden Honda SENSING ile donatılıyor. Honda mühendisleri tarafından sürekli geliştirilen aktif güvenlik teknolojisi sunan Honda Sensing, görüş alanını ve gece kullanım koşullarını iyileştiren ve daha kapsamlı gerçek yaşam kullanım güvenliği sağlayan yeni daha geniş açılı yüksek çözünürlüklü ön kamera sayesinde birçok sürüş destek sistemini standart olarak kullanıma sunuyor. Honda SENSING kapsamında gelişmiş sürüş destek teknolojilerinden Çarpışma Önleme Fren Sistemi (CMBS), Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC), Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS), Şeritte Tutma Asistanı (RDM), Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ile birlikte çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Limitleyici (ISL), Şehir içi Aktif Fren Sistemi ve Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (LSF) işlevleri yeni HR-V'de yer alıyor.

Aktif güvenlik önlemlerinin yanı sıra yeni HR-V, pasif güvenlik performansının temelini oluşturan ve yolcu çarpışma korumasını artıran Honda'nın tescilli Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği™ (ACE™) gövde yapısı teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Çarpışma enerjisini aracın ön kısmına daha eşit bir şekilde dağıtarak yolcu kabinine aktarılan kuvvetleri azaltan ACE™; çarpışma enerjisini dağıtarak sadece aracı ve yolcuları korumakla kalmıyor aynı zamanda diğer araca aktarılan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Standart güvenlik donanımları ile öne çıkan yeni HR-V kullanıcıları birden fazla hava yastığı ile korunuyor.

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