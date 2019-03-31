Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Oyunu Kullandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Oyunu Kullandı

26 dakika önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Oyunu Kullandı, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir." dedi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yaşar, Demetevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'nda eşi Azize Yaşar ile oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Yaşar, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yaşar, "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir. Demokrasinin en güzel tarafı 5 yılda bir seçimlerin olması ve vatandaşın iradesinin doğrudan yansımasıdır. Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Demetevler Mahallesi, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanma Saatinden Önce Okula Gelen Sezen Aksu, Oyunu Kullanamadı Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]