Yerel Medya Ekonomik Krizle Sarsıldı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, yerel internet medyasının ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, sektörün giderek kan kaybettiğini söyledi.

Yerel medyanın, halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında hayati bir görev üstlendiğine dikkat çeken Akbilek, günümüzde haberlerin büyük bir bölümünün internet medyası üzerinden takip edildiğini ifade etti. Akbilek, yerel internet medyasına yönelik gelir artırıcı ve istihdamı destekleyici düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Basın meslek odasının kurulmasının sektördeki denetimsizliği ortadan kaldıracağını belirten Akbilek, "Yerel medyanın güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesi demektir. Bu konuda sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Açıklamasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Akbilek, zor şartlar altında görev yapan tüm gazetecilere teşekkür ederek, hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı. - ADIYAMAN