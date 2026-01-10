Yerel Medya Ekonomik Krizle Sarsıldı - Son Dakika
Yerel Medya Ekonomik Krizle Sarsıldı
10.01.2026 12:08
Akbilek, yerel internet medyasının ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını ve çözümler gerektiğini vurguladı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, yerel internet medyasının ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, sektörün giderek kan kaybettiğini söyledi.

Yerel medyanın, halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında hayati bir görev üstlendiğine dikkat çeken Akbilek, günümüzde haberlerin büyük bir bölümünün internet medyası üzerinden takip edildiğini ifade etti. Akbilek, yerel internet medyasına yönelik gelir artırıcı ve istihdamı destekleyici düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Basın meslek odasının kurulmasının sektördeki denetimsizliği ortadan kaldıracağını belirten Akbilek, "Yerel medyanın güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesi demektir. Bu konuda sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Açıklamasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Akbilek, zor şartlar altında görev yapan tüm gazetecilere teşekkür ederek, hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:22
