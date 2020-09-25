Yerli ve Milli "Deneyap Kart" tanıtıldı - Son Dakika

Yerli ve Milli "Deneyap Kart" tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020 tüm hızıyla devam ediyor.

Yerli ve Milli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleşen festivalde Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından yapay zeka tabanlı elektronik geliştirme kartı "Deneyap Kart" lansmanı yapıldı, 10 binini Dene Yap Atölyeleri'nde TEKNOFEST için çalışan öğrencilere hediye edileceğinin müjdesi verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" ilk defa İstanbul dışında Gaziantep'te düzenleniyor. OFM'de gerçekleşen festivalde üniversite öğrencileri kıyasıya yarışmalara devam ederken T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından milli yapay zeka tabanlı elektronik geliştirme kartı "Deneyap Kart" ın lansmanı gerçekleştirildi. Otonom araçlar, akıllı araçlar, giyilebilir teknolojiler, akıllı tarım uygulamaları, veri kıymetlendirme analizi, lojistik, sanayi, enerji yönetimi gibi alanlarda kullanılabilecek kart, yurtdışı muadillerine göre daha ucuz olacak. C++ (Arduino) ve Python programlama dilleri ile kodlanabilecek Deneyap Kart, yapay zeka ve algılayıcılar vasıtasıyla alınan verilerin kablosuz haberleşme arayüzleri kullanılarak bulut ortamına aktarılması, analiz edilmesi ve grafiksel öğeler yardımıyla görselleştirilmesi gibi kabiliyetleri olacak. Bayraktar lansmanda, 10 bin kartın Dene-Yap atölyelerinde yarışma için hazırlanan öğrencilere ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

"Gençlerimiz milli donanımızla kendi araçlarını geliştirsin"

Konuşmasında birçok araçta kullanılabilecek bir kart olduğunun vurgulayan Haluk Bayraktar, 2 megapiksel kamerası özelliğini vurgulayarak, "Bu kart WİFİ ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla haberleşebilecek. Grafik tabanlı "sürükle bırak" uygulamaları yükleyebilen, C++ programlarıyla kodlanabilen ve devre tahtasına uyumlu. Bunu yaparken şunu gözettik, TEKNOFEST'te birçok takım kendi kartını geliştiriyor veya yurtdışından ithal ediliyor. Vakıf yöneticileri elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kart geliştirildi. Özellikle akıllı koruma, bataryaları şarj edebilme, mikrofon ve kamerası olması gibi özellikler diğer muadillere göre ayıran en temel etken. Biz şunu istedik ki kendi araçlarını geliştiren gençlerimiz kendi kartımızla kodlasınlar, milli donanımımızla robotlarını ilerletsinler ve daha güçlü bir şekilde dereceye ilerleyelim. Maliyet ve satış konusunda bir çalışma yapıldı ve yurtdışındaki muadillerine göre daha ucuza getirmeyi hedefledik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yerli ve Milli Deneyap Kart tanıtıldı
Yerli ve Milli Deneyap Kart tanıtıldı
Yerli ve Milli Deneyap Kart tanıtıldı
Yerli ve Milli Deneyap Kart tanıtıldı
Yerli ve Milli Deneyap Kart tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bayraktar, Gaziantep, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve Milli 'Deneyap Kart' tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi

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