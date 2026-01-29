Yerlikaya ve UNHCR Görüşmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Barham Salih ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, Salih ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Görüşmede, Türkiye'nin göç yönetimi modeli, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sürdürülen başarılı işbirliği ve ortak yürütülen projeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Yerlikaya, Salih ve heyetine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.