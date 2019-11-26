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Yeşilay'ın tarihi 100'üncü yıl dönemi için yazıldı

6 saat önce

Türkiye'de yaşayan başta gençler ve tüm halkı alkol, sigara, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan koruyan, kurtaran ve eğiten bir kurum olan Yeşilay'ın, asırlık tarihi Serkan Erdal, Hasan Demirci ve Pir Murat Sivri tarafından yazıldı.

Yeşilay'ın tarihi 100'üncü yıl dönemi için yazıldı, System.String[]

Türkiye'de yaşayan başta gençler ve tüm halkı alkol, sigara, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan koruyan, kurtaran ve eğiten bir kurum olan Yeşilay'ın, asırlık tarihi Serkan Erdal, Hasan Demirci ve Pir Murat Sivri tarafından yazıldı.


Atatürk Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yazılan 'Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'de İçki ile Mücadele ve Hilal-i Ahdar Cemiyeti' adlı kitap Yeşilay'ın 100'üncü yılı için yazıldı.


Eserde, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke yıllarında, gerek işgal kuvvetlerinin, gerekse Rus mültecilerin, toplumumuzda yaygınlaştırdığı alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımının engellenmesi amacıyla devrin Şeyhülislamı'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde 'Hilal-i Ahdar' ismiyle kurulan Yeşilay'ın, günümüze süregelen bir asırlık tarihi ve 1908 - 1927 yılları anlatılıyor.


Alkol, uyuşturucu ve tütün mamullerine karşı yürüttüğü kampanyalarla bedenen ve fikren sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini kendine misyon edinen Yeşilay'ı konu alan net başlığıyla 'Hilal-i Ahdar Cemiyeti' adlı eser, içinde bulunduğu dönemi tüm yönleriyle aydınlatan ilk akademik çalışma olma özelliğini taşıyor.


Dört ana bölüm ve sonuç kısımlarından oluşan 'Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'de İçki ile Mücadele ve Hilal-i Ahdar Cemiyeti' isimli kitapta, İçkinin tanımı, nasıl yapıldığı ve insan hayatında meydana getirdiği, zararları hakkında bilgiler veriliyor.


Birinci bölümde; içkinin tarihsel olarak ortaya çıkışı, Türklerde içki kültürü ve Osmanlı Devleti zamanında içki ve içki ile mücadelesi, İkinci bölümde; II. Meşrutiyet döneminde içki ile mücadele etmek maksadıyla kurulan cemiyetler, Üçüncü bölümde ise çalışmanın ana konusunu teşkil eden Hilal-i Ahdar Cemiyeti'nin kuruluşu, faaliyetleri, kongreleri, şubeleri ve yayın organları geniş bir şekilde ele alınırken son kısımda ise Hilal-i Ahdar Cemiyeti üyelerinin kısa biyografileri yer alıyor. - ERZURUM

Türkiye, Yeşilay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:21 Kaynak: İHA
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