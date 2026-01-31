Yeşilay Mardin Şubesi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Yeşilay Mardin Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Yeşilay Mardin Şubesi Genel Kurulu Yapıldı
31.01.2026 14:44
Yeşilay Mardin Şubesi, Ferit Akdağ ile yeni dönemine başladı. Farkındalık çalışmaları devam edecek.

Yeşilay Mardin Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eczacılar Odası konferans salonunda gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısında faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde Ferit Akdağ, yeniden Yeşilay Mardin Şube Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdağ, Yeşilay'ın asırlık bir çınar olduğunu vurgulayarak, Mardin özelinde yürüttükleri çalışmaları aktardı.

Akdağ, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak temel amacımız, gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan uzak tutarak sağlıklı bir gelecek inşa etmektir. Geçtiğimiz dönemde Mardin'in her köşesine ulaşmaya, okullarda, sokaklarda ve sosyal alanlarda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yeni dönemde de ekibimizle birlikte daha dinamik bir şekilde sahada olacağız. Bizlere bu görevi tekrar layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum."

Toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA

