Yeşile sevdalı orman işçisi diktiği fidanlara çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika

Yalova'nın Armutlu ilçesinde baba mirası orman işçiliğini 36 yıldır sürdüren Mehmet Emin Doğan, ailesinin de bulunduğu ekibiyle ağaçların bakımını titizlikle yapıyor.

Mardin'den göç edip Bolu ve Düzce'de orman işçiliği yapan babası ve ağabeyinden mesleği öğrenen 51 yaşındaki Doğan, 1986'dan itibaren Armutlu ormanlarında fidan dikim, bakım ve budama işlerinde çalışıyor.

Yeşile sevdalı olan Doğan, yıllar önce diktiği ve binbir emekle büyütüp kocaman bir ormana dönüştürdüğü ağaçların gölgesinde huzur buluyor.

Mehmet Emin Doğan, AA muhabirine, babası ve abisinden orman ile ilgili öğrendiklerini ailesiyle uygulamaya devam ettiğini anlattı.

Doğan, "Biri bana 'Kaç çocuğun var?' dese, ağaçları gösterip 'Bu benim oğlum, bu benim kızım.' diyorum. Çocuğumu gösterir gibi o heyecanı yaşıyorum, çok mutlu oluyorum." dedi.

Ormandan geçenlere bu ağaçları kendilerinin diktiğini, bu milli serveti kazandırdıklarını söylemenin ayrı bir keyif ve heyecan verdiğini vurgulayan Doğan, "Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ektim diyebilirim ama ekip olarak 3 milyonu geçmişizdir. Buradaki her fidanı biz ekiyoruz." ifadesini kullandı.

"Bir insan, ağacın dilini bilirse anlar"

Armutlu'nun ormanlarla kaplı güzel bir ilçe olduğunu, orman işçiliğini de Allah'ın bir lütfu olarak gördüğünü aktaran Doğan, ekibiyle ormanda fidan dikme, budama, bakım ve ihtiyaç halinde sulama yaptıklarını dile getirdi.

Görevlerini hakkıyla yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Doğan, "İlk diktiğim fidanları gördüğümde neler hissettiğimi anlatamam. Bir insanın 5 yıl sonra çocuğunu gördüğünde hissettiğini hissediyorum. İçimi bir ferahlık kaplıyor. Onları yemyeşil görünce ayrı bir mutlu oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, ailece günlerinin büyük bölümünün ormanda geçtiğini bildirdi.

Babasının görev yerinde diktiği fidanların büyüyüp orman olduğunu görmekten de heyecan duyduğunu bildiren Doğan şöyle konuştu:

"Elimizde çapa, testere, budama makinesi var. Bir ağaca müdahale gerekiyorsa onu yapıyoruz. Gölgesine oturuyor, bakıyor, seviyoruz. 36 yıl önce dikmeye başladığım ağaçları şimdi görünce o ilk yıllarımı hatırlıyorum. 25 yaşındayken diktiğim ağacı görünce o yaşımdaki heyecana beni götürüyor. Sanki benimle konuşuyor gibi. '20-25 yaşında beni diktin. Ben şimdi büyüdüm ağaç oldum' der gibi. İnanın bir insan, ağacın dilini bilirse anlar."

Okulların tatil olduğu dönemlerde çocuklarına da orman işçiliği konusunda eğitim verdiğine değinen Doğan, evlatlarının çekirdekten aldıkları eğitimle çok başarılı orman işçiliği yapacaklarına inandığını belirtti.

"Ağaç dikin, yeşillik güzel bir şey"

Allah güç kuvvet verdiği sürece çok sevdiği bu mesleğe devam edeceğini belirten Doğan, bir fidanın dikildikten sonra onuncu gün toprağa tutunmaya başladığı anda verdiği hazzın çok büyük olduğunu ifade etti.

Ağacı ve yeşili sevmenin önemine işaret eden Doğan şunları kaydetti:

"Bunu bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ağaç dikin, yeşillik güzel bir şey. Bugün diktiğinde anlamazsın ama 10 yıl sonra baktığında daha iyi anlarsın. Mesleğimi isteyen herkese öğretiyorum. Ekibime, çocuklarıma ağaç dikmeyi, yapmaları gerekenleri öğretiyorum. 'Ağaca dikkat edin.' diyorum. Bol oksijeni, yeşilliği, verdiği serinlik, toprak kaymasına karşı koruması gibi birçok faydası var. Diktikleri fidanı kocaman ağaç olarak görünce ağaç dikmenin heyecanı, tadı olduğunu söylerler."

Mehmet Emin Doğan, Armutlu dışında Bursa'nın Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.