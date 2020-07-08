Yeşilyurt Belediyesi'nin 16 yeni spor tesis projesi onaylandı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi'nin 16 yeni spor tesis projesi onaylandı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler emanet etmek adına hazırladıkları 16 yeni spor tesisi projesinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından onaylandığının müjdesini verdi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler emanet etmek adına hazırladıkları 16 yeni spor tesisi projesinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından onaylandığının müjdesini verdi.

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7'den 70'e tüm vatandaşların nezih, kaliteli ve modern ortamlarda sportif aktivitelerini yapmaları amacıyla hazırladıkları dev yatırımları Yeşilyurt'a kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Malatya ziyareti sırasında Yeşilyurt'a kazandırmayı planladığımız spor tesisleri projelerimize ilişkin detaylı bir rapor sunduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Yeşilyurt ilçesinin gelişimini ve büyümesine katkı sunacak yatırımları destekleyeceklerini ifade eden fahri hemşerimiz olan Sayın Bakanımız, kendisine sunduğumuz 16 adet yeni spor tesisleri projemizi onaylamıştır. İlçemizin sportif yönden gelişimine büyük bir değer katacak olan yatırımlarımızı onaylayan Sayın Bakanımıza şahsım ve hemşerilerim adına saygılarımı ve şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın olurlarıyla Yeşilyurt'umuz dev yatırımlara kavuşmaya devam edecektir" dedi.


"16 farklı bölgeye çok amaçlı ve modern tesisler inşa edeceğiz"


Yeşilyurt'un 16 farklı noktasına modern ve çok amaçlı spor tesisleri inşa edeceklerini ifade eden Başkan Çınar, " Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından onaylanan 16 yeni projemiz ile Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafına her yönüyle modern ve nezih alanlara sahip tesisler kazandıracağız. Yakınca mahallemize Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, İnönü, Çilesiz ve Koyunoğlu mahallelerimize dört adet basketbol ve voleybol sahaları, İnönü, Çilesiz ve Aşağıbağlar Mahallelerimize üç adet futbol sahası, Şeyhbayram Mahallemize bir adet futbol sahası, İnönü ve Çilesiz mahallelerimize üç adet tenis kortu, İnönü mahallemize bir adet Bocce sahası, İnönü ve Çilesiz mahallelerimize ikili sporcu soyunma odası projelerimizin ihale süreçleri ve yapım işlerine tüm hızıyla başlayarak en kısa sürede hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Hizmete girecek olan spor tesislerimiz sayesinde alt yapı ve tesisleşmeye dev bir katkı daha sunmuş olacağız. İlçemizin dört bir tarafında hayata geçecek olan bu yatırımlar sayesinde inşallah ilçemizden Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu çıkartacağız. Bizler gençlerimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz, yatırımlarımızın hepsi daha donanımlı, kendini geliştiren, akıllı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek içindir. Bizler sporun bütün branşlarını destekliyoruz ve daha nitelikli alanlarda yapılmasını önemsiyoruz. Gençlerimizde bu yatırımlarımızın karşılığında inşallah gelecekte göğsümüzü kabartan başarılarını ülkemize, kentimize ve ilçemize kazandıracaklarına yürekten inanıyoruz. Şimdiden yeni yatırımlarımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Mehmet Kasapoğlu, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi'nin 16 yeni spor tesis projesi onaylandı - Son Dakika Spor
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