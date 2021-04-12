Türk piyanistler 11 yaşındaki Nisan ile 10 yaşındaki İrfan, Romanya merkezli yarışmada birincilik elde etti - Son Dakika

Romanya Ses Sanatları Kültür Derneği Uluslararası Çevrim içi 3. Rezonante Sonore Festivali ve Yarışması'nda Türk piyanistler 11 yaşındaki Nisan Öksüz ile 10 yaşındaki İrfan Karakılıç kategorilerinde birinci oldular.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre üniversitenin sürekli eğitim merkezi müzik akademisi piyano öğrencileri Öksüz ve Karakılıç, salgın sürecinde çevrim içi olarak sürdürdükleri çalışmaların karşılığını uluslararası yarışmalarda almaya devam ediyor.

Çevrim içi olarak 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye, Romanya, Portekiz, İspanya, Fransa, Macaristan ve Moldova'dan katılımcılar yer aldı.

Salgın döneminde genç sanatçıların eğitim sürecine katkıda bulunmak ve sanatsal kişiliklerinin gelişiminde vazgeçilmez olan rekabetçi faaliyetlerle desteklenmeleri için düzenlenen yarışmada, çeşitli yaş gruplarından 120 katılımcı performans sergiledi.

Nisan Öksüz ve İrfan Karakılıç da performanslarını kaydettikleri videolarla yarışmaya katıldı. İrfan Karakılıç, Czerny ile Debussy'nin, Nisan Öksüz ise J. S. Bach ve Schubert'in eserlerini seslendirdi.

Uluslararası jüri üyelerinin değerlendirmesinde Nisan Öksüz A3, İrfan Karakılıç A2 yaş gruplarında birinci oldu.

Doğum günü hediyesi oldu

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde burslu öğrenim gören ve 4 yıldır piyano çalan Nisan Öksüz, daha önce de İtalya'da düzenlenen uluslararası Apulia Metropolitan ve Dinu Lipatti müzik yarışmalarında piyano kategorisinde kendi yaş grubunda birincilik ödülleri kazanmış, ayrıca Selanik'te 2019 yılında yapılan International Workshop-Festival Music Diaries'e katılmıştı.

Gülsin Onay gibi birçok usta isimle birlikte ustalık sınıflarına da katılan Öksüz, salgın döneminde çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü belirterek, "3 gün sonra doğum günüm. Aldığım birincilik erken doğum günü hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

Anne Figen Öksüz de kızıyla gurur duyduğunu belirtti.

İrfan Karakılıç da geçen yıl Yunanistan'da gerçekleşen 5. Uluslararası Thess Çocuklar Piyano Yarışması'nda birinci olmuş, İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışması'nda ise hem birincilik kazanmış hem de müzikalite alanında jüri özel ödülü almıştı. Dünyaca ünlü, 22 Grammy ödüllü cazın efsane ismi, kısa süre önce yaşamını yitiren Chick Corea ile 2018'de verdiği İzmir konserinde aynı sahneyi paylaşma fırsatı da bulan Karakılıç, uluslararası başarılarına bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Piyanistlerin eğitim aldığı Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ise uluslararası organizasyonların sadece profesyonel olarak değil aynı zamanda kültürel olarak da çocuklara farklı bir vizyon sağladığını ifade ederek, "YÜSEM Müzik Akademisi öğrencileri, pandemi döneminde çevrim içi ortamda derslerine düzenli olarak devam etti. Bu eğitim sistemi sayesinde eğitimlerinden geri kalmadılar ve başarılara imza atmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.