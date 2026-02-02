Yıkılan Yurt TBMM gündeminde

(ANKARA) - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, ANKA Haber Ajansı'nın "Depremde İskenderun'da yıkılan özel erkek öğrenci yurdunun, kapatma kararına rağmen faaliyette olduğu ortaya çıktı" haberini TBMM gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun, Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021 tarihli kararıyla faaliyetine son verildiği, ilgili mercilere gerekli kapatma bildirimlerinin yapılmasına rağmen kapatılmadığı ortaya çıktı. Depremden 13 ay önce alınan ve uygulanmayan kapatma kararına ilişkin belgelerin de depremde "zayi" olduğu açıklandı.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 6 Şubat depremlerinde yıkılmış ve 16 kişi yaşamını yitirmiştir. ANKA Haber Ajansı muhabiri Mehmet Oflaz'ın araştırmalarına göre; söz konusu yurt hakkında 21 Aralık 2021 tarihinde Hatay Valiliği 'fiziki koşullarının yetersizliği ve mevzuata aykırılıkları' nedeniyle faaliyetine son verme kararı almıştır. Ancak bu karar uygulanmamış ve yurt kaçak şekilde faaliyetini sürdürmüştür. Binanın yıkılmasının ardından başlatılan soruşturmaya, bine müteahhidinin 1986 yılında öldüğü gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verilmiştir. Yapılan bilgi edinme başvurusuna Hatay KYK Müdürlüğünden verilen cevapta ise 2021 tarihli ruhsat iptal kararının ilgili mercilere bildirildiği belirtilmiştir. Bu olay; Bakanlığınızın sorumluluğunda bulunan bir yurtta, alınan kararın uygulanmamasına göz yumulması nedeniyle göz göre göre 16 yurttaşın ölüme gönderildiğini göstermektedir."

Bakan Bak'a 5 soru yöneltti

Karaca, şu soruları yöneltti:

"Bahsi geçen yurdun, depremden 13 ay önce hakkında verilen bir kapatma kararının uygulanmamasının gerekçesi nedir? Kapatma kararı uygulansaydı bugün hayatta olacak olan 16 yurttaşın ölümünde dahli olan kamu görevlileri hakkında başlatılmış bir adli veya idari soruşturma var mıdır? Akıbeti nedir?

Binanın yıkılması ardından başlatılan ceza soruşturmasına neden yalnızca müteahhit şüpheli olarak gösterilmiştir? Söz konusu yapının öğrenci yurdu olduğu değerlendirildiğinde, ilgili kamu görevlileri hakkında depremin hemen ardından başlatılan bir soruşturma olmuş mudur? Akıbeti nedir?

Kapatma kararı olan yapı ticari faaliyetine nasıl devam edebilmiştir? Yurdun işletmecileri hakkında herhangi bir adli işlem gerçekleştirilmiş midir? Akıbeti nedir? Gençlerin barınma hakkını sağlarken can güvenliğini korumakla yükümlü olan Bakanlığınız, bu tip 'kaçak' işletmeciliği engellemek adına 6 Şubat'tan bugüne kadar hangi somut adımları atmıştır?"