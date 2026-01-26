Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Birol, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'a ait "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Birol, fotoğrafın çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

Birol, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğrafına oy vererek, fotoğraftaki kadının annesini hatırlattığını söyledi.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların Dili", "Haber" kategorisinde Daniel Ceng'in "Adaletin Dili" ve Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğrafına oy veren Birol, Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" başlıklı fotoğrafını seçerek, fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.