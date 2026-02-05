Yılın Kareleri Oylamasına Ahmet Matur Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Ahmet Matur Katıldı

05.02.2026 12:19
AFAD Müdürü Matur, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli fotoğrafları değerlendirdi.

Samsun AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Matur, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını tercih eden Matur, "Portre" kategorisinde oyunu Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana kullandı.

Ahmet Matur, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" fotoğrafından yana oyunu kullanan Matur, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Matur, fotoğraflarda Gazze kategorisindeki, orman yangınları ve TCG Anadolu fotoğraflarından etkilendiğini söyledi.

Anadolu gemisinin kendi hayatında özel bir yeri olduğunu belirten Matur, "2023 yılı 11 Eylül tarihinde Libya'da meydana gelen sel ve aşırı yağış dolayısıyla ilimizden giden insani yardım faaliyetinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmasında ben de görev almıştım. Yaklaşık 48-49 gün süren bir arama kurtarma ve afet sonrası iyileştirme çalışmasında Libya'nın Derne ilinde o gemiyle beraber seyahat etme, aynı şekilde ülkemize geri dönme fırsatı buldum. O da seçtiğim, başarılı bulduğum fotoğraflardan birisiydi." dedi.

Matur, ilerleyen yıllarda umut verici ve daha güzel, Gazze olaylarının gündemde olmadığı barış, dostluk içindeki fotoğrafları seçme şansına sahip olacakları günler diledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, AFAD, Son Dakika

