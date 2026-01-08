Yılın Kareleri Oylamasında İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Birlikte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylamasında İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Birlikte

Yılın Kareleri Oylamasında İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Birlikte
08.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Erenoğlu, 2025 Yılın Kareleri oylamasında öğrencileriyle fotoğrafları inceledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İletişim Fakültesi öğrencileri ile Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erenoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını öğrencileriyle inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Erenoğlu, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı karesini oyladı.

Erenoğlu, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ve "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" isimli fotoğrafını tercih etti.

Rektör Erenoğlu, Anadolu Ajansı'nın her sene başında bir önceki yıldan farklı kareleri, kamuoyunun beğenisine sunduğunu, bu dönemde de 6 farklı kategorideki temaların işlendiğini söyledi.

Bu seneki oylamayı İletişim Fakültesi öğrencileriyle yaptığını dile getiren Erenoğlu, "Seçim yapmakta çok zorlandık çünkü çok başarılı eserler vardı. Bir ay sonra sonuçlar açıklanacak. Geçen yıl yüzde 50 oranında tutturmuştuk neticeyi. Umarım bu sene de arkadaşlarımızla birlikte başarılı oluruz." dedi.

Erenoğlu, hayatın farklı alanlarında, farklı temalarla yapılan bu çalışmaların kamuoyuna sunulmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sene 'Gazze: Açlık' konusu teması seçilmiş. Etkileyici fotoğraflar toplanmış. Bu vesileyle Gazze'de yaşanan süreçlerin barışçıl yollarla sonuçlanmasını ve sürdürülebilir şekilde o insanlarımızın hayata devam etmesini diliyorum. Katkılarından dolayı tüm gazeteci arkadaşlarımıza, foto muhabirlerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylamasında İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Birlikte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu 17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:09:15. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylamasında İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Birlikte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.