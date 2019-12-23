YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (1) - Son Dakika
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YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (1)

6 saat önce

ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN TREN MARMARAY'DAN GEÇTİ (07.11.2019) Ankara'da düzenlenen tören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Trenin Ankara Garından hareket etmesi Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi...

ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN TREN MARMARAY'DAN GEÇTİ (07.11.2019)

Ankara'da düzenlenen tören

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Trenin Ankara Garından hareket etmesi

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri

Tren'in kokpitinden görüntüler

Tren'in Marmaray'dan geçişi

Tren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişi

Trenin drone görüntüleri

Kapıkule istasyonunda görevlilerin kontrol faaliyetleri

BOLİVYA DEVLET BAŞKANI EVO MORALES İSTİFA ETTİ (11.11.2019)

Evo Morales'e ait arşiv görüntüler

Evo Morales'in konuşması

Göstericilerin protestosu

Polisin müdahalesi

Devlet başkanlığına seçilen Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez

Evo Morales'in evinin yağmalanması

PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL HAYATINI KAYBETTİ (11.11.2019)

Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın arşiv görüntüleri

Cenaze töreninden görüntüler

Soysal'ın kızı Defne Soysal'ın açıklaması

Mesut Yılmaz'ın açıklamaları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Cenaze namazının kılınması YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (1)

2019 yılının Kasım ayında Çin'den Avrupa'ya giden trenin Marmaray'dan geçişi, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifası Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (1)

Çin Halk Cumhuriyeti, Marmaray, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:56 Kaynak: AA
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