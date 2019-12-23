YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (1) - Son Dakika

ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN TREN MARMARAY'DAN GEÇTİ (07.11.2019)
Ankara'da düzenlenen tören
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması
Trenin Ankara Garından hareket etmesi
Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri
Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi
Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri
Tren'in kokpitinden görüntüler
Tren'in Marmaray'dan geçişi
Tren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişi
Trenin drone görüntüleri
Kapıkule istasyonunda görevlilerin kontrol faaliyetleri
BOLİVYA DEVLET BAŞKANI EVO MORALES İSTİFA ETTİ (11.11.2019)
Evo Morales'e ait arşiv görüntüler
Evo Morales'in konuşması
Göstericilerin protestosu
Polisin müdahalesi
Devlet başkanlığına seçilen Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez
Evo Morales'in evinin yağmalanması
PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL HAYATINI KAYBETTİ (11.11.2019)
Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın arşiv görüntüleri
Cenaze töreninden görüntüler
Soysal'ın kızı Defne Soysal'ın açıklaması
Mesut Yılmaz'ın açıklamaları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
Cenaze namazının kılınması YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (1)
2019 yılının Kasım ayında Çin'den Avrupa'ya giden trenin Marmaray'dan geçişi, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifası Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatından oluşan görüntüler