YKS birincileri, başarılarının sırlarını anlattı - Son Dakika
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YKS birincileri, başarılarının sırlarını anlattı

20.07.2022 13:39
YKS birincileri, başarılarının sırlarını anlattı

KAYSERİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Bahadır Selim Bakla Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal Türkiye birincisi, Yusuf Erdoğan AYT sözel Türkiye birincisi ve Yusuf Selim Torun ise AYT eşit ağırlık Türkiye ikincisi oldu.

KAYSERİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Bahadır Selim Bakla Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal Türkiye birincisi, Yusuf Erdoğan AYT sözel Türkiye birincisi ve Yusuf Selim Torun ise AYT eşit ağırlık Türkiye ikincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i ziyaret eden öğrenciler, sınava nasıl hazırlandıklarını anlattı.

YKS'ye giren Bahadır Selim Bakla, AYT sayısal Türkiye birincisi, Yusuf Erdoğan, AYT sözel Türkiye birincisi, Yusuf Selim Torun ise AYT eşit ağırlık Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler, kazandıkları başarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Teltik, "2 gün önce YKS sonuçları açıklandı. Kayseri'miz için sevinçli bir gün oldu. Tam puan alan 2 kişi Kayseri'den çıktı. Bu Türkiye çapında büyük başarı. Biz de bugün bu arkadaşlarımızı misafir etmek istedik. Bu 3-5 günlük bir mesele değil. Öğrencilerimiz anaokulundan lise sona kadar alınan eğitimin bir sonucu olarak bu başarıyı yakalamışlardır. Gençlerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

BAHADIR SELİM BAKLA: ÖNEMLİ OLAN SAKİN OLMAKYKS AYT sayısal Türkiye birincisi Bahadır Selim Bakla, "Uzun bir maraton sonucunda bu dereceleri elde ettik. Ben 9'uncu sınıftan itibaren periyodik olarak, 9'uncu sınıfta 1,5 saat, 10'uncu sınıfta 2 saat, 11'inci sınıfta 2,5 saat çalıştım. 12'nci sınıfa geldik. Daha fazla çabalamak zorundaydık. Bu zaman zarfında en iyi yaptığım şey kendime önem vermek oldu. Haftada en az 1 gün spor yaptım. Spor amaçlı bisiklete bindim. Halk otobüsüyle yolculuk yaptım. Olabildiğince topluma gireyim istedim. Kışın kayağa gittim, aralarda tatile gittim. Kendime önem verdim. Sonucunda böyle bir başarı elde ettim" ifadelerini kullandı.YUSUF ERDOĞAN: ÇALIŞIRKEN KENDİNİZE GÜVENMENİZ LAZIMAYT sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Yusuf Erdoğan, "Ben geçen sene sayısalda derece yaparak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmiştim. Bu sene de sözel puan türünde kendimi denemek istedim. Felsefe, tarih ve edebiyatı çok seviyordum. Ders olarak görmüyordum. 9 ve 10'uncu sınıftan itibaren yazılı çalışmaya başladım. Çalışmalarımı 11'inci sınıftan sonra kademeli olarak artırdım. Tarih yaklaştıkça sınav provaları da önem kazanıyor. YKS için teknik bir hazırlık da yapmak gerekiyor. Çalışırken kendinize güvenmeniz lazım. Ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden devam etmek istiyorum" diye konuştu.YUSUF SELİM TORUN: BU İŞ SINAVDA STRES YÖNETİMİNE KALIYORAYT eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi olan Yusuf Selim Torun ise, "İyi çalıştım ve böyle bir derece geldi. Arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim; bu sınav bence çalışmaktan ziyade stres yönetiminde biten bir sınav. Sınav sabahı gibi bir koşulla karşı karşıyayız. Sınav sabahı aracımızın lastiği patladı. Ne yapacağımızı bilmediğimiz 10-15 dakika yaşadık. Bu iş sınavda stres yönetimine kalıyor. Çünkü herkes çalışıyor. Sınava girecek arkadaşlara önerilerim, stres yönetimini yapabilmeleri için ülke geneli deneme sınavlara girsinler. Kendinizi rahatlatacak etkinliklere katılın" dedi.

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Kaynak: DHA

Yusuf Erdoğan, Türkiye, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS birincileri, başarılarının sırlarını anlattı - Son Dakika

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