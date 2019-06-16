Son Dakika Haberleri: YKS'nin ikinci oturumu
Son Dakika Güncel Haber

YKS'nin ikinci oturumu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücüleri hazırladığı pankartla uyardı.

YKS'nin ikinci oturumu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücüleri hazırladığı pankartla uyardı.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Hilmi Özkürkçü (47), sınava girecek öğrencilerin sınav sırasında sürücüler tarafından korna çalınarak rahatsız edilmemesi için hazırladığı 'kornaya basmayalım çocuklar hepimizin' pankartıyla uyardı.
Özkürkçü, öğrencilerin yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandığı sınavda rahatsız olmamaları için böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmak ve sürücülerin trafik akışını aksatmamak adına pankart açtım. Pankartı gören sürücüler duyarlı davranarak hem kornaya basmıyorlar hem de trafik akışını aksatmayarak öğrencilere destek oluyorlar." dedi.
Zabıta memurunun okul bölgeleri ve yoğun olan kavşaklarda açtığı pankartı görenler duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.
Kardeşini sınava getirdiğini belirten Ozan Acun, "Zabıta arkadaşımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Sınav sırasında araçların korna çalmaması için çocuklarımızı düşünmesi çok güzel." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:15 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Siverek, Zabıta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti Polise yakalanan dilenci kadından kan donduran tehdit: Bebeği yere çarparım Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:05:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YKS'nin ikinci oturumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]