Üye Girişi
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ - Son Dakika

YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

08.11.2021 13:33

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) koordinasyonunda düzenlenen 'Bursa İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) koordinasyonunda düzenlenen 'Bursa İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Özvar, konuşmasında, 'YÖK olarak eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirmek için yeni perspektifler belirlemeye ve üniversite, sanayi iş birliklerini arttırmak için yeni modeller geliştirmeye siz paydaşlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde daha fazla gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BTSO üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur yaptı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise selamlama konuşmasında eğitime yaptıkları yatırımlara değindi. BTSO'nun bugüne kadar eğitime 600 milyon liralık yatırım yaptığını ifade eden Burkay, Bursa'ya, 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi ile BTSO Eğitim Vadisi olmak üzere iki önemli mesleki eğitim kampüsü kazandırdıklarını söyledi.

'EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRMELİYİZ'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasında, üniversite sanayi iş birliğine vurgu yaptı. İstihdamı arttırmaya yönelik üniversite öğrencilerinin sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, mesleki tecrübe edinmeleri, gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yetişmelerini temin etmek amacıyla geçen birkaç ay içerisinde 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'nin çıkartılmış olduğunu hatırlatan Özvar, 'YÖK olarak eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirmek için yeni perspektifler belirlemeye ve üniversite, sanayi iş birliklerini arttırmak için yeni modeller geliştirmeye, siz paydaşlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde daha fazla gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

'AKADEMİSYENLERİN SÜRECE DAHİL EDİLMESİ ELZEM BİR KONUDUR'

Akademisyenlerin bulundukları bölgeler için birer entelektüel sermaye olduklarını söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, 'Bugün modern şehirlerin ekonomik sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi, bu gelişmenin de sürdürülebilir olması kamu ve özel sektörle üniversitelerin eş güdüm dahilinde yakın ve samimi iş birliği sayesinde mümkün olabilmektedir. Üniversite sanayi iş birliği, üniversitelerdeki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeliyle sanayinin deneyimi ve finansal gücünü birleştirerek gerçekleştirilen kurumsallaştırılmış ortak adı olarak ifade edilmektedir. Üniversiteler bir yandan yenilikçi teknolojinin gelişmesine öncülük ederken, diğer yandan da bilimsel birikimin oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının nitelikli akademisyenleri, bulundukları bölge ve ülke için büyük bir entelektüel sermaye oluşturmaktadır. Çalışmaları kimi zaman yeterince değerlendirilmeyen bu akademisyenlerin sanayinin teknolojik dinamosu olarak tasarım ve üretim süreçlerine dahil edilmesi fevkalade elzem bir konudur" ifadelerini kullandı.

'YÖK, OSB'DEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

Geçen yıl YÖK tarafından 'geleceğin meslekleri' çalışması kapsamında Ankara'da üniversite ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla bir günlük çalıştay düzenlediklerini ve birçok alanda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar açıldığını söyleyen Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

'Mesleki eğitime özellikle meslek yüksekokullarında veya uygulamalı alanlarda devam eden öğrencilerin mesleki niteliklerini geliştirmeleri için devlet yükseköğretim kurumları ve lisans düzeyinde fen ve mühendislik programlarıyla sınırlı olmak üzere, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmeleri, teknoparklar, araştırma altyapıları, ar-ge merkezleri ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim olarak tamamlayanlara, bu süre içerisinde destek sağlanmakta. Ayrıca, sektörün ihtiyaçlarına binaen YÖK tarafından organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirecektir diye umut ediyorum."

YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Erol Özvar, Üniversite, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları 14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı 14:09 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama 13:55 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen 13:44 Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı 13:32 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi
14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
14:10 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
14:08 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
13:58 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
13:54 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti         
13:49
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor         
12:44
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler         
10:11
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 14:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: YÖK BAŞKANLIĞI, BURSA'DA ÜNİVERSİTE VE SANAYİCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement