YÖK'ten Öğrencilere Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık

07.02.2026 17:12
YÖK, üniversitelere dolandırıcılığa karşı öğrencileri bilinçlendirme yazısı gönderdi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tüm üniversitelere, öğrencilerin çeşitli hukuki risklere ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile işbirliği yürütülmesine yönelik yazı gönderildi.

Yazıda, son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında artış gösteren, IBAN kullandırılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının hem bireysel mağduriyetlere hem de ceza soruşturmalarına konu olan ciddi bir toplumsal risk alanı haline geldiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda, öğrencilerin önemli bir kısmının suç teşkil eden fiilin hukuki ve cezai sonuçlarını tam olarak öngöremeden, çoğu zaman iyi niyetle veya kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişiler adına banka hesaplarını kullandırmaları nedeniyle mağdur duruma düştüklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, durumun yalnızca adli bir mesele olmadığı, aynı zamanda üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemini ortaya koyan toplumsal sorumluluk alanı olduğu vurgulanarak, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal işbirliğinin geliştirilmesinin, gençlerin cezai süreçlere dahil olmadan önce bilinçlendirilmesini hedefleyen farkındalık ve önleyici çalışmaları birlikte yürütülmesinin büyük önem arz ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen mevcut çalışmalarda, gençlere yönelik bilgilendirmenin sahaya dayalı, sade ve doğrudan bir dille yapılması, üniversite ortamında ve üniversite yönetimlerinin desteğiyle yürütülmesinin etkinliği belirgin biçimde artırdığı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Üniversitelerimizin, öğrencilerin hukuki risklere karşı korunması, güvenli bir eğitim ortamının sürdürülmesi ve gençlerin farkında olmadan suça sürüklenmelerinin önlenmesi hususlarında aktif bir paydaş olarak sürecin içerisinde yer alması, kurumsal sorumluluğun doğal bir gereği olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordinasyon içerisinde, üniversite yönetimlerince uygun görülecek akademik ve idari birimlerin katkısıyla, gönüllülük esasına dayalı, bilgilendirici, önleyici ve farkındalık artırıcı etkinlikler, seminerler ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.

Söz konusu çalışmaların, üniversitelerin iç işleyişine ve eğitim ortamına uygun şekilde, gençleri koruyucu ve bilinçlendirici bir perspektifle hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu itibarla, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında yürütülecek söz konusu çalışmalara gerekli desteğin verilmesi, üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve uygun görülen hallerde işbirliği yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

