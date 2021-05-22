YÖK, 'Uluslararası Soykırım Enstitüsü' kurulması için çalışma başlattı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere, üniversite bünyesinde 'Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü' kurulmasına yönelik çalışma başlattıklarını duyurdu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK olarak, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere, 'Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü' adıyla bir üniversitemizin bünyesinde enstitü kurulmasına yönelik çalışma başlattık. Bu alanda gerekli yetkinliğe sahip bir üniversitemizde kurulacak enstitüde, sadece Ermenilerle ilgili asılsız soykırım iddialarına ilişkin değil, dünyanın her yerinde insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların da yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KARAR VERİLECEK'Saraç, enstitünün hangi üniversitede kurulacağına gelecek hafta karar verileceğini belirterek, "Geçmişte veya günümüzde soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar, enstitüde görev yapacak yerli ve yabancı bilim insanlarınca bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınarak, sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak. Enstitünün kendi bünyelerinde kurulmasını talep eden üniversitelerimizin alana ilişkin yeterlilikleri hakkında YÖK'te gerçekleştirecekleri sunum sonrasında enstitünün hangi üniversitemizde kurulacağına önümüzdeki hafta karar verilecektir" ifadesini kullandı.

ANKARA,