Son Dakika Haberleri: Yola Çıkan Köpeğe Çarpan Otomobildeki 2 Asker Yaralandı

Yola Çıkan Köpeğe Çarpan Otomobildeki 2 Asker Yaralandı

12 dakika önce

Erzincan'da, yola çıkan köpeğe çarpıp devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş yaralandı.

Yola Çıkan Köpeğe Çarpan Otomobildeki 2 Asker Yaralandı, System.String[]
Erzincan'da, yola çıkan köpeğe çarpıp devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş yaralandı.

Uzman Çavuş Enes Dursun'un (28) kullandığı 05 LB 361 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Yeni Terminal Kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç refüje devrildi.

Kazada, Dursun ile uzman çavuş arkadaşı Yusuf Keskin (26) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ta görev yapan Dursun ve Keskin'in, yeni görev görev yerleri olan Şanlıurfa'ya giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:32 Kaynak: AA

Sivas, Enes Dursun, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız

Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:44:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yola Çıkan Köpeğe Çarpan Otomobildeki 2 Asker Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]