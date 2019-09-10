Yörük Türkmen Dernekleri Manisa'da buluşacak

Manisa Yörük Türkmen Derneği tarafından Sancaklıiğdecik Mahallesinde 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Bağ Bozumu ve Yörük Şenliğine Türkiye genelinden 100'e yakın derneğin katılması bekleniyor.



Manisa Yörük Türkmen Derneği, Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde 15 Eylül 2019 Pazar günü 3. Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Şölenini gerçekleştirecek. Ege Bölgesi'nin en büyük Şölenini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Dernek Başkanı Arif Kurtoğlu, şölenin saat 11.00'da kortej yürüyüşüyle başlayacağını ve Türkiye genelinde 100'e yakın derneğin katılmasını beklediklerini açıkladı.



Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, "Manisa'da bizim kültürümüzün zayıf olduğunu gördüğümüz için kültürel hizmet etmek için, Manisamızı tanıtmak, kirazımızı, üzümümüzü, Manisa'nın mesir macununu, Manisa'nın şehzadeler şehri olduğunu tanıtmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Arkadaşlarla toplandık, biz bu kültüre gönüllü olarak karşılık beklemeden hizmet edelim dedik. Derneğimizi kurduk. İlk yılımızda 1. Bağ Bozumu ve Yörük Şölenini düzenledik. 5-6 bin insan topladık. Geçen yıl ikincisini düzenledik. Türkiye'nin her yerinden derneklerimiz katıldı. Bu yıl nasipse 3'üncüsünü düzenliyoruz" dedi.



Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kiraz ve üzümünün çıktığını vurgulayan Kurtoğlu, "Üzümlerimizin aroması yüksek. Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Biz dedik ki buraya gelen misafirlerimiz üzümümüzü görsün, tanısın, kirazımızı görsün, katkı sağlasın. Onun için böyle bir girişimde bulunduk. Bu yıl yapacağımız şölene 8-10 bin kişi bekliyoruz. Türkiye'nin dışından Kıbrıs'tan, Hollanda'dan, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan misafirlerimiz gelecek. Manisamızın kültürünü tanıtacağız. Derneğimizin bir özelliği var. Türkiye'de bağ bozumu Yörük Kültür Şöleni yapan tek derneğiz. Tüm dostlarımızı Sancaklıiğdecik Mahallemize bekliyorum" diye konuştu.



Bağ bozumu ve Yörük Şöleninde gerçekleşecek olan etkinlerden bahseden Kurtoğlu, "Atlarımızla, develerimizle, koyunlarımızla, kuzularımızla, köpeğimizle, keşkeğimizle, bulgur pilavımızla, üzümümüzle gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Yörük kültürüne hizmet eden folklor ekiplerimiz, zeybek ekiplerimiz, kılıç kalkan ekiplerimiz olacak. Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer, Zeki Yılmaz, Yörük sanatçımız Metin Gündüz bizlere eşlik edecek. Saat 11.00'da kortej yürüyüşüyle şölenimiz başlayacak. Bizim Yörüklerimizin kapısı da sofrası da sonuna kadar açıktır. Gelen misafirlerimiz saygıyla karşılanır, sevgiyle uğurlanır" diye konuştu. - MANİSA