Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.
Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 17-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Yozgat Gençlik, Ardeşen'i Farklı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.