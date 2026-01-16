Yozgat'ta 65 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi - Son Dakika
Yozgat'ta 65 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

16.01.2026 13:54
Yozgat'ta 65 bin 505 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı, Vali hediyeler dağıttı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta 65 bin 505 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, öğrencilere tatil kitabı ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Özkan, "65 bin 505 öğrencimizi 447 okulumuzdan yarı yıl tatiline uğurluyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz çok emek verdiler. Allah başarılarını daim eylesin" dedi.

Türkiye'nin en fazla göç veren illerinden biri olan Yozgat'ta, göç olgusu okullardaki öğrenci sayısına da yansımaya devam ediyor. Bu yıl, geçen yıla göre 6 bin 757 öğrencinin eksildiği Yozgat'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 237 okul öncesi, 39 anaokulu ve 198 anasınıfında 6 bin 251, 171 ilkokulda 20 bin 468, 143 ortaokulda 20 bin 284 ve 94 lise kademesinde 18 bin 502 olmak üzere toplam 65 bin 505 öğrenci 447 eğitim kurumunda yarıyılı tamamlayarak karnelerini aldı. Okullarda, 763 yönetici, 5 bin 507 öğretmen ve bin 406 personel olmak üzere 7 bin 676 kişi görev aldı.

Yozgat Fatma Temel Turan Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da katıldı. Öğrenci velileri, çocuklarının karne sevincine ortak olabilmek için okul koridorlarında, sınıfların önlerinde bekledi. Karnelerin dağıtılmasının ardında kitap ve oyuncaklar hediye eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, öğrencilere tatillerini iyi geçirmelerini, bol bol oyunlar oynayıp, kitap okumalarını tavsiye etti.

Vali Özkan, "65 bin 505 öğrencimizi 447 okulumuzdan yarı yıl tatiline uğurluyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz çok emek verdiler. Allah başarılarını daim eylesin. Emeklerini de zayi eylemesin. Kış ortamında Yozgat'ta güzel bir ortamda çocuklarımızı tatile uğurluyoruz. Herhalde bol bol kartopu oynayacaklar. Ama bir yandan gezip eğlenirken de okumayı da kitap okumayı da unutmayacaklar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

