Yozgat\'ta Uyuşturucu Hap Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yozgat merkeze bağlı Tayip Köyü girişinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Çorum'dan sentetik ecza hap getireceği bilgisi alınan şüpheli Ö.F.G. Tayip Köyünde durduruldu. Şüphelinin aracında yapılan aramada 182 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındığı öğrenildi. - YOZGAT
