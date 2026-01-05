Yozgatlı Emekliler Zamdan Memnun Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yozgatlı Emekliler Zamdan Memnun Değil

05.01.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta emekliler, açıklanan enflasyon verileri sonrası yapılacak zamları yetersiz buldu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgatlı emekliler, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından aylıklarına yapılacak zamlara tepki gösterdi. Memur emeklisi Osman Karaca, "Devletin bir çivisini bile dışarıya atmadım. 25 yıl boyunca devletin malını korudum. Bugün ise devlet beni mağdur pozisyonuna düşürdü. Görüyorsunuz, ek iş yapmak zorunda kalıyorum" dedi. Kirada oturduğunu belirten emekli Abbas Ayna ise " Doğal gazıydı, elektriğiydi, suyuydu... Yani dert bir değil, elvan elvan efendim" diye konuştu.

TÜİK'in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yozgatlı emekli Osman Karaca, zam oranına ilişkin ironi yaparak, "Çok bile" dedi. Emekli olmasına rağmen geçinebilmek için pazarlarda tezgah açmak zorunda kaldığını anlatan Karaca, "Şükür Allah'a olur. Biz maalesef ülkemizi yönetenlere şükrediyoruz, yönetenlerin verdiği her şeye Allah razı olsun diyoruz. Ama hak ettiğimizi hiç hesaba katmıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Devlet memuru emeklisiyim. Devletin bir çivisini bile dışarıya atmadım. Devletin malını korudum 25 yıl. ve bugün devlet beni mağdur pozisyonuna düşürdü. Görüyorsunuz ek iş yapmak zorunda kalıyorum" diye konuştu.

"Dert bir değil, elvan elvan efendim"

Abbas Ayna ise emekliye yapılacak zammın yetersizliğini, "Efendim ne diyelim alsınlar kendileri yesinler. Zaten geçinen yok. Çocuğuma pantolon alacağım, gideyim bir pantolon alayım dedim 700 lira. Bir tuvalet kağıdı alayım dedim 185 lira. Ben nasıl geçineceğim? 6-7 tane ekmek yiyoruz. Ben kirada oturuyorum. Doğal gazıydı, elektriğiydi, suyuydu. Yani dert bir değil, elvan elvan efendim" sözleriyle özetledi.

"Sürekli kazık yiyoruz"

Özkan Erdoğdu ise 9 bin iş gününü dolduramadığı için emekli olamadığını bildirerek, "Emekliye acınızdan ölün diyor, başka bir şey söylemiyor. Bunun anlamı bu. Bu maaşla zaten geçinilemiyordu. Gelen zam zaten devede kulak bile değil. Sakız parası, çerez parası gibi bir şey oldu. Emekli de olamadım. 9 bin gün prim doldurma şartı arandığı için oradan da bir kazık yedik. Emekli olsak yine kazık yedik. Senin anlayacağın sürekli kazık yiyoruz vallahi. Sonu nereye varacaksa hayırlısı" ifadelerini kullandı.

Veyis Erkekli de "Vallahi çok vermiş. Çok büyük para vermiş. Sağ olsun. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, şaşırdık kaldık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgatlı Emekliler Zamdan Memnun Değil - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:33:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgatlı Emekliler Zamdan Memnun Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.