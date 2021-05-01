YTB'nin "Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2020" raporu yayımlandı Açıklaması - Son Dakika

YTB'nin "Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2020" raporu yayımlandı Açıklaması

01.05.2021 11:51
YTB'nin

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), 2020'de yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerini ele alan bir rapor yayımladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), 2020'de yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerini ele alan bir rapor yayımladı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2020" raporunun yayımlandığını Twitter hesabından duyurdu.

YTB, Türk vatandaşlarının artan İslam düşmanlığı ve ırkçılık nedeniyle özellikle Batı ülkelerinde maruz kaldıkları güvenlik tehdidine karşı uluslararası iletişim ve iş birliği mekanizmalarını harekete geçirmek amacıyla her yıl "Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar" raporu yayımlıyor.

28 ülkede 389 saldırı

Farklı dillerde yayımlanan 2020 Raporu'nda, yurt dışındaki Türk ve Müslüman toplumu ya da bireysel olarak Türk vatandaşlarını, Türklere ait ibadethane, okul, dernek, işletme ve araçlar ile Türkiye'nin dış temsilciliklerini hedef alan nefret suçlarında, 2019'a oranla sayısal ve şiddetin derecesi açısından ciddi bir artışın olduğu kaydedildi.

Yurt dışında yaşayan Türkleri doğrudan ya da dolaylı etkileyen nefret suçlarının 2019'a kıyasla yüzde 53,7 artış göstererek 389 olduğu belirtilen raporda, medyaya yansımayan ve Başkanlığa bildirilmeyen vakalarla gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğu vurgulandı.

En fazla saldırı Almanya, Fransa ve Avusturya'da

Rapora göre Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarında, 2020'de 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 389 nefret suçu işlendi.

Bunlardan ilk sırada, önceki yıl olduğu gibi 205 saldırıyla Almanya yer aldı.

Kayıtlara göre en çok nefret suçu işlenen ülkelerde ilk 3'te Almanya'nın ardından, 40 vakayla Fransa ve 37 vakayla Avusturya bulunuyor.

Ermeni ırkçı saldırılarında artış

Raporda, Türk vatandaşlarına yönelik nefret suçlarında hem ırkçı hem İslam düşmanı saiklere sahip aşırı sağcı terörün birincil kaynağı oluşturmakla birlikte PKK terör örgütü ve son dönemde Ermeni ırkçıların saldırılarının da önemli oranda artış gösterdiği kaydedildi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını 2020'de hedef alan nefret saikli saldırıların motivasyonlarına yer verilen raporda 192 İslam düşmanlığı, 162 ırkçılık, 14 PKK terörü, 13 Ermeni ırkçılığı, 6 DEAŞ ve 2 DHKPC motivasyonlu saldırının düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 36 kişi yaralandı

Rapora göre, yurt dışındaki Türklere yönelik işlenen nefret suçlarına bağlı olarak 2020'deki saldırılarda en az 36 kişi yaralandı, 4'ü Hanau katliamında olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

2020'de Türklere ait 25 kundaklama vakası kaydedilirken 13 işletme, 5 cami, 5 konut, 1 okul, 1 dernek ve 11 araç zarar gördü.

Raporda, nefret söylemlerinde dikkat çeken diğer bir hususun ise geleneksel ve sosyal medyada Türkleri ve Müslümanları hedef gösteren haber ve mesajlar, bireysel hedeflere yönelen tehdit ve hakaret içeren mektup ve tacizler ile cuma namazlarından önce camilere gelen asılsız bomba ihbarlarının olduğu kaydedildi.

Rapora göre, 2020'de 12 asılsız bomba ihbarı ile camilerdeki ibadet kesintiye uğratıldı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıların türlere göre dağılımında ise, 225 nefret söylemi/tehdit, 37 şahsa saldırı, 25 kundaklama ve diğer saldırılar öne çıkıyor.

Öte yandan raporda, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısına ayrı parantez açılırken Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıların ülke ülke detaylarına da yer verildi.

"Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi 2020" ilk kez yayımlandı

YTB Başkanlığı, bu yıl ayrıca ilk kez "Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi 2020" çalışmasını yayımladı.

Söz konusu çalışmada, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde hak ve özgürlüklere ilişkin 2020'de meydana gelmiş düzenleme ve gelişmelerin bir değerlendirmesi ve hak ve özgürlük kategorilerine göre kronolojik olarak kayıt altına alınmış haberlerin olumlu ya da olumsuz etkilerine yer verildi.

Çalışmada, yurt dışındaki Türk vatandaşlarını ilgilendiren hak ve özgürlüklere dair düzenleme ve gelişmeler medya ve diğer açık kaynaklardan taranarak 2020'de kamuoyuna yansımış, örnek niteliğinde 281 kayıt elde edildi.

Hak ve özgürlüklere ilişkin kaydedilen 281 düzenleme ve gelişme, adalete erişim, çalışma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, güvenlik hakkı, ırkçılık ve ayrımcılık, kötü muamele ve işkence yasağı, ifade ve haber alma özgürlüğü ve özel hayata saygı şeklinde sınıflandırıldı.

Çalışmada, toplam 19 Batı ülkesinde, 110'u olumlu, 171'i ise olumsuz sonuçları olması muhtemel düzenleme ve gelişme tespit edildi.

Rapora ve çalışmaya, YTB'nin internet sitesi "www.ytb.gov.tr" adresinden erişilebilir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Saldırı, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'nin 'Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2020' raporu yayımlandı Açıklaması - Son Dakika


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