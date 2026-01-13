Yücel Karakaya'nın Üçüncü Dönemi - Son Dakika
Yücel Karakaya'nın Üçüncü Dönemi

Yücel Karakaya\'nın Üçüncü Dönemi
13.01.2026 12:34
Yücel Karakaya, Erzurum Şoförler Odası Başkanı olarak üçüncü kez güven tazeledi.

Erzurum Şoförler Odası'nda Yücel Karakaya üçüncü defa güven tazeledi.

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Yücel Karakaya, üyelerin büyük teveccühüyle üçüncü kez yeniden başkanlığa seçildi. Meslek hayatındaki uzun soluklu başarı grafiğine dikkat çeken Başkan Karakaya, aldığı sorumluluk ilkesini sürdürmenin onurunu yaşadığını ifade ederek," Benim bunca yıllık idealim insan gönlü kazanmaktı. Kıymetli şoför esnafımıza müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Bizler de bu göreve ve güveninize layık olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterip işimize sahip çıkıyoruz. Bugün burada kazanan şahsım değil, Erzurum'un emekçi şoför esnafı olmuştur. Bizlere olan güvenini sandıkta tescilleyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu teveccüh, omuzlarımızdaki yükü daha da artırmıştır. Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kimseyi ayrıştırmadan, ortak akılla odamızı yönetmeye devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz şoför esnafının toplum içindeki yerinin saygın ve güvenliğinin tescil edilmesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili kurumlarla dirsek temasımızı sürdüreceğiz. Esnafımızın haklarını her platformda savunacak, yönetim kurulumuzla birlikte tecrübemizi masada bırakmayıp sahada çözeceğiz. Tek gayemiz kıymetli Şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek tek gayemizdir. Bugün burada kazanan şahsım değil, Erzurum'un kıymetli şoför esnafı olmuştur. Bizlere olan güvenini sandıkta tescilleyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Yücel Karakaya'nın yönetiminde şu isimler yer aldı: Yavuz Günay, Harun Satılmış, Yusuf Cindilli, Vahit Taş, İsvandiye Altun, Güven Keteci, Hakan Yıldırım, Veysel Budakın, Fikri Komur ve Emrullah Akbulut - ERZURUM

