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Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı - Son Dakika

Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

04.08.2021 16:34
Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- Yavuz Türkgenci

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- İsmail Hakkı Köseali

3- Burhan Aktaş

4- Faruk Yıldırım

5- Oğuz Tozak

6- Hurşit Ağırcan

7- Sadettin Alp Ergin

8- Ahmet Kasa

9- Mücahit Zorlutuna

10- Mehmet Özeren

11- Özkan Ulutaş

12- Selçuk Yavuz

13- Taner Uysal

14- Alper Eser

15- Tamer Atay

16- Engin Candaş

17- Sebahattin Türker

18- Ahmet İbiş

19- Mehmet Rifat Alkan

20- Osman Alp

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Ayhan Türker Koçpınar

4- Yavuz Kılıç

5- Aykut Manioğlu

6- Fikret Esin

7- Recep Erdinç Yetkin

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

3- Mehmet Özlü

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Kadircan Kottaş

3- Yusuf Erge

4- Oğuz Okuyucu

5- Fidan Yüksel

6- Necati Gündüz

7- Bekir Erdal Özgenç

8- Bülent Çetin

9- Gürhan Ergürhan

10- Sadık Uygur

Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura, cumhurbaşkanı, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı - Son Dakika


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