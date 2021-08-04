Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı - Son Dakika

Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral: 1- Yavuz Türkgenci Tümgeneraller: 1- Erhan Uzun 2- Yılmaz Yıldırım Tuğgeneraller: 1- Göksel Sevindik 2- İsmail Hakkı Köseali 3- Burhan Aktaş 4- Faruk Yıldırım 5- Oğuz Tozak 6- Hurşit Ağırcan 7- Sadettin Alp Ergin 8- Ahmet Kasa 9- Mücahit Zorlutuna 10- Mehmet Özeren 11- Özkan Ulutaş 12- Selçuk Yavuz 13- Taner Uysal 14- Alper Eser 15- Tamer Atay 16- Engin Candaş 17- Sebahattin Türker 18- Ahmet İbiş 19- Mehmet Rifat Alkan 20- Osman Alp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tuğamiraller: 1- Bülent Turan 2- Mehmet Baybars Küçükatay 3- Ayhan Türker Koçpınar 4- Yavuz Kılıç 5- Aykut Manioğlu 6- Fikret Esin 7- Recep Erdinç Yetkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneraller: 1- Ziya Cemal Kadıoğlu 2- İsmail Güneykaya 3- Mehmet Özlü Tümgeneral: 1- Göksel Kahya Tuğgeneraller: 1- Kemal Turan 2- Kadircan Kottaş 3- Yusuf Erge 4- Oğuz Okuyucu 5- Fidan Yüksel 6- Necati Gündüz 7- Bekir Erdal Özgenç 8- Bülent Çetin 9- Gürhan Ergürhan 10- Sadık Uygur

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