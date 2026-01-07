Yüksekovaspor'a Otobüs Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksekovaspor'a Otobüs Hediyesi

07.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti. Otobüs, bugün Yüksekova'ya getirilerek düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.

2017 yılında Yüksekova'da kurulan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, kısa sürede önemli başarılara imza attı. 2'nci Lig'e yükselen ve ardından şampiyon olan ekip, bu sezon TFF 1. Lig'i de zirvede tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Takımın yönetici ve sporcuları, geçen yıl ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti. Otobüs bugün Yüksekova'ya getirilerek düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Teslim öncesinde kurban kesildi. Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, iş insanları ve takım sporcuları katıldı. Törende konuşan Kaymakam Mustafa Akın, "Allah otobüsümüzün tekerine taş değdirmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemize çok güzel bir otobüs kazandırıldı. Bu destek, kızlarımızın başarısının bir sonucudur. İnşallah nice şampiyonlukları bu otobüste kutlayacağız" dedi.

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kübra Şen ise "Bu kıymetli desteğin sağlanmasında emeği olan Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Turkcell, Politika, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekovaspor'a Otobüs Hediyesi - Son Dakika

Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:17:37. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekovaspor'a Otobüs Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.