Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

6 saat önce

Ekaterini Sakelaropulu, 294 sandalyeli parlamentoda 261 oy aldı ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi, System.String[]

Yunanistan Parlamentosu Çarşamba günü yapılan oylamada Ekaterini Sakelaropulu'yu cumhurbaşkanı seçti. Sakelaropulu, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Meclis Başkanı Kostas Tassulas, Sakelaropulu'nun 294 sandalyeli parlamentoda 261 oy aldığını söyledi.

Görevine 13 Mart'ta yemin ederek başlayacak olan 63 yaşındaki Selanik doğumlu Sakelaropulu, çevre ve anayasa hukuku konusunda uzmanlaşan bir hakim.

Mevcut Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un beş yıllık dönemi de Mart'ta sona eriyor.

Sakelaropulu'yu aday gösteren Başbakan Kiriakos Miçotakis, yeni cumhurbaşkanı için "Bütün Yunan halkını birleştirecek üstün bir hakim" dedi.

Paris Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Sakelaropulu hukukçu bir aileden geliyor. Babası Nolaos Sakeropulu Yüksek Mahkeme hakimliği yapmıştı.

Yeni cumhurbaşkanı ayrıca Yunanistan'ın ilk kadın Danıştay Başkanı'ydı.

'Parti üyesi olmayan cumhurbaşkanı'

Sakeropulu,Syriza hükümeti döneminde Adalet Bakanı'nın önerisiyle Danıştan başkanlığına 2018'de atandı.

Ana muhalefetteki Syriza hükümeti ile sosyalist KINAL partilerinin desteğini alan Sakelaropulu, Yunan parlamentosu tarihinde en yüksek destek oyu alan isim oldu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, herhangi bir parti üyesi olmayan ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı unvanına sahip olan Sakelaropulu'nun seçilmesinin tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Eurobarometer'in 2017 yılı araştırmasına göre Yunan halkının yüzde 63'ü siyasette, yüzde 69'u iş dünyasında, yüzde 61'i de liderlik pozisyonlarında cinsiyet eşitliğinin sağlandığını düşünüyor.

Resmi rakamlara göre Yunanistan'da kadınlar arasında işsizlik erkeklere kıyasla daha fazla.

Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail polisi arasında gerginlik Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı BM açıkladı: Suudi Prens, Bezos'un telefonunun hacklenmesine karışmış olabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:58:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]