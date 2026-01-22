Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

22.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da sel nedeniyle bir kadının ve liman görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'daki Glifada bölgesinde sele kapılan bir araç sürüklenerek bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başka bir aracın altına girerek orada mahsur kalan kadın, hayatını kaybetti.

Kentte, bazı dereler taşarken yoğun yağış trafikte de aksamalara neden oldu.

Mora Yarımadası'ndaki Paralio Astros Limanı'nda da tekneleri kontrol ederken dalgalar nedeniyle denize düşen bir liman görevlisi yaşamını yitirdi.

Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitime geçilmişti.

İçişleri Bakanlığı kararı ile kötü hava koşulları nedeniyle işine gidemeyecek memurların mazeretli sayılacağı belirtilmiş, özel sektörde de açık alanlardaki çalışmalar yasaklanmış, mümkün olan alanlarda çevrim içi çalışma yapılması istenmişti.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajda vatandaşları öğleden sonra beklenen kötü hava koşullarına karşı uyarmıştı. Vatandaşlardan mümkün olduğunca az trafiğe çıkmaları ve yetkililerin talimatlarını takip etmeleri istenmişti.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başkentte yağışların yarın da devam edeceği tahmininde bulunuyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Yunanistan, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 01:16:01. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.