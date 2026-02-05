Yunanistan'da Şiddetli Hava Koşulları - Son Dakika
Yunanistan'da Şiddetli Hava Koşulları

05.02.2026 11:45
Yunanistan'da fırtına ve yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor, ağaçlar devriliyor ve ulaşım aksıyor.

Yunanistan genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, birçok bölgede yaşamı olumsuz etkilerken şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisinin (EMY) turuncu uyarı yayımladığı olumsuz hava dalgası kapsamında Yunanistan'ın batı, kuzeydoğu ve Ege'nin doğusundaki adalarında kuvvetli yağmur ve gök gürültülü sağanak görüldü.

Haberlerde, rüzgarların yer yer şiddetini artırdığı belirtildi, özellikle İyon Adaları'nda fırtına ve sağanakların günlük yaşamı olumsuz etkilediği kaydedildi.

Korfu Adası'nın kuzeybatısındaki Afionas köyünde meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar görürken belediyeye ait bir büfe kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin zarar gördüğü, çok sayıda noktada ağaç dallarının yollara devrildiği bildirildi.

Kefalonya Adası'nda ise yoğun yağışlar sonucu bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Ada'da yer yer elektrik kesintileri görüldü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı limanlarda deniz ulaşımında aksamalar yaşandı, çok sayıda feribot seferi iptal edildi veya ertelendi.

Yerel yönetimler, su birikintileri ve devrilen ağaçlara müdahale ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

