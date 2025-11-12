Yunusemre Belediyesi'nden Kapsamlı Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi'nden Kapsamlı Deprem Tatbikatı

12.11.2025 14:47
Yunusemre Belediyesi, olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenledi. Afet Yönetişim ekipleri, sarsıntı sonrası bina tahliye ve kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek ve afet anında personelin doğru davranış biçimlerini uygulayabilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenledi.

AFAD, Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, MEB AKUB, ANDA ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ortaklığıyla düzenlenen tatbikat senaryosuna göre, il genelinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye binasında bulunan tüm personel, daha önce verilen Afet Farkındalık Eğitimi doğrultusunda "çök–kapan–tutun" hareketini uyguladı.

Sarsıntının hemen ardından elektrik, doğal gaz ve su sistemleri otomatik olarak devre dışı bırakıldı. Sarsıntı sona erdiğinde bina tahliye planı devreye girdi. Kat sorumluları, yönlendirme noktalarında görev alarak personelin panik yapmadan belirlenen güzergahlardan çıkışını sağladı. Bina tahliyesi başarıyla tamamlanırken, personel toplanma alanında bir araya geldi.

Güvenlik birimleri bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan sayımda, 4. katta 1, zemin katta 1 ve eksi 2. katta 1 personelin eksik olduğu tespit edilerek durum Olay Yönetim Ekibi'ne bildirildi. Aynı anda eksi 2. katta küçük çaplı bir yangın fark edildi. Belediye içi telsiz sisteminden acil durum anonsu yapıldı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

AFAD ekipleri bina güvenli raporu verdi

YUKUT, eksik personelin konumlarını belirleyerek dış destek talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine AFAD koordinasyonunda JAK, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE ekipleri ulaştı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla itfaiye yangına müdahale etti, JAK ve YUKUT ekipleri bina içi kurtarma faaliyetini yürüttü, UMKE sağlık müdahale istasyonunu kurarak yaralılara ilk medikal desteği sağladı. Kısa sürede eksi 2. katta mahsur kalan personele ulaşılarak yangın tamamen söndürüldü. Yaralı personele UMKE tarafından ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından 4 ve sıfırıncı kattaki mahsur kalan personel de kurtarıldı. Tüm müdahalelerin ardından AFAD ekipleri tarafından bina güvenli raporu verildi.

Bir vatandaş kurtarıldı

Tatbikatın ikinci aşamasında, Muradiye Mahallesi'nde bina yıkımı ihbarı üzerine YUKUT ekibi hızla olay yerine yönlendirildi. AFAD ve Büyükşehir İtfaiyesi ile koordineli yürütülen çalışmada ekipler bir vatandaşa ulaştı. UMKE sağlık kontrolünü yaptıktan sonra kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Enkazda başka kimse bulunmadığı tespit edildi.

Tatbikat başarıyla tamamlanırken, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Ziya Çiçek ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

